Megvan, mivel szállna szembe a fenyegetett sziget a feltörekvő nagyhatalom szupermodern lopakodó vadászgépeivel

Tajvan megkapta az amerikai hadiipari óriástól, a Lockheed Martintól rendelt F-16V vadászgép első darabjait. Ezzel azonnal beindult a verseny, hogy pontosan ki lenne a légtér ura, Tajvan vagy Kína egy esetleges összecsapás esetén. Bár az erőviszonyok egyértelműnek tűnnek, a helyzet mégsem teljesen fekete vagy fehér.

Az EurasianTimes írta meg, hogy Tajpej hivatalosan nem jelentette be az F-16 Block 70 Viperek első példányainak érkezését, viszont William Timmons amerikai kongresszusi képviselő sokat sejtető fényképeket posztolt. A sziget összesen 66 darabot rendelt ezekből, amelyekkel elsősorban a kínai nyomással szemben szeretne megfelelő elrettentést biztosítani. A szállítási ütemterv jelentősen elmarad az eredeti elképzeléstől, Tajpej ugyanis még 2019-ben állapodott meg a vásárlásról. A legújabb ígértek szerint a jövő év végére a szigetnek az utolsó darabig leszállítják a kulcsfontosságú vadászgépeket. Ezzel itt lesz a világ egyik legnagyobb F-16-os flottája, ugyanis a tajvani légierő szolgálatában áll már 140 darab régebbi típusú F-16A/B is. Tervben van, hogy a meglévő gépeket is felfrissítik a „Viper” verzióra.

Ez e megrendelés jelentős előrelépést jelent Tajvannak, de kétséges, hogy pontosan mire menne velük a kínai ötödik generációs J-20-as vadászgépek ellen egy összecsapásnál.

Az újonnan átadott járművek 4++ generációnak felelnek meg, számos továbbfejlesztett képességgel.

A csúcstechnológiát képviselő radartechnológia segíti az elektronikus hadviselés elleni védelmet, növeli a célpont-észlelési képességeket az alacsony jelzésű objektumok, például a cirkálórakéták esetében. A gépek a szerkezeti felépítésben is változások történtek, ezek javítják a fenntarthatóságot, valamint nagyobb teherbírást eredményezett. Növekedik az élettartamuk, valamint a felszerelhető fegyverzet sokoldalúsága is emelkedik. Az információk szerint Tajvan is megvásárolja a JASSM-et az F-16V-hoz, amelyek pontosságukról és tartósságukról ismertek.

Kínának eddig legalább 200 darab J-20-as ötödik generációs vadászgépe van már, ráadásul a közeljövőben érkezhet a J-35A lopakodó vadászgép, valamint a J-36-os hatodik generációs jármű is. Ez a technológiai előny akkora lehet Peking számára, hogy már azelőtt lecsaphatnak az F-16V-kre, hogy azok egyáltalán észlelik az ellenséges gépek jelenlétét. Az Egyesült Államok 2023-ban hagyta jóvá az infravörös kereső- és nyomkövető rendszerek (IRST) értékesítését a szigetnek, hogy ezzel csökkentse a járművek felfedezésének időpontját. A kínai katonai szakértők szinte biztosnak veszik, hogy minden fejlesztés ellenére még azelőtt megsemmisítenék a teljes tajvani légierő flottáját, hogy azok egyáltalán elhagyhatnák a támaszpontot.

Azt viszont hozzá kell tenni, hogy egyelőre

a technológiai adatok tekintetében mérhetőek össze a gépek, arról nem is beszélve, hogy nyilvánvalóan teljesen más céllal vannak ezek szolgálatban.

Ameddig a ki szigetnek a saját védelmére kell koncentrálni, addig Kína nyilvánvalóan egy nagyszabású invázióra készülhet fel, amihez sok járműre van szükség. Eközben az Ukrajnában már sikeresnek tűnő aszimmetrikus hadviselés taktikája Tajpej lehetőségeit javítja. Arról már nem is beszélve, hogy az erőviszonyok nem összemérhetőek, ráadásul egy nagyszabású invázió esetén sok múlna azon, hogy az Egyesült Államok hajlandó lenne-e beavatkozni Tajvan mellett, ez pedig rögtön mindent megváltoztatna.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images