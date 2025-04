Valószínűleg lelőttek egy méregdrága amerikai katonai repülőgépet

Az Egyesült Államok néhány hete kezdett ismét katonai műveletet Jemen térségében: az ország jelentős részét uraló húszikat támadják, mivel az iránbarát milícia a Vörös-tenger hajózási forgalmát kezdte el lőni.

A húszik természetesen visszalőnek: amellett, hogy próbálják kilőni az amerikai hadihajókat, a légvédelem is aktív. A mai nap arról jöttek jelentések, hogy egy újabb MQ-9 Reaper katonai drónt lőttek le a jemeni légtérben.

Eltérő források szerint ez már a tizenkettedik ilyen légi eszköz az amerikai katonai művelet kezdete óta, amely elveszett a térségében.



Houthis claim to have shot down yet another American MQ-9 Reaper UAV. This would be the 16th Reaper downed by the Houthis. pic.twitter.com/XkeCkNyCra