A világ legsötétebb diktatúrája megpróbálja lemásolni Amerika csúcsfegyvereit, de van ezzel egy komoly gond

A múlt héten Kim Dzsongun észak-koreai vezető a Panghjon légibázison felügyelte egy Saetbjol-4 típusú pilóta nélküli repülőgép (UAV) tesztrepülését. Észak-Korea először 2023 júliusában,

egy katonai parádén mutatta be a Saetbjol-4-et, amelyet az elemzők a fejlett amerikai RQ-4B Global Hawk drónhoz hasonlítottak.

Az amerikai drón egy nagy magasságban működő, hosszú repülési idővel rendelkező felderítő drón, amely fejlett szenzoraival képes hatalmas területek megfigyelésére akár 30 órán keresztül üzemanyag-utántöltés nélkül. A Center for Strategic and International Studies (CSIS) szerint az észak-koreai drónok korántsem olyan fejlettek, mint a Global Hawk, mivel csupán az amerikai légi járművek külső megjelenését másolják.

Az észak-koreai drónok nem klónok, annak ellenére, hogy széles körben elterjedt, hogy Észak-Korea az amerikai drónok, például az RQ-4B Global Hawk másolatait építi

- közölte kedden a CSIS a Beyond Parallel elemző platformján keresztül.

North Korea's Saetbyol-4 (Morning Star-4) UAV is a HALE-class drone modeled after the American Global Hawk. While its exact capabilities remain uncertain, it is believed to be used for strategic reconnaissance missions. pic.twitter.com/BiHu7nrbIG