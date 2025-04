Hiába Elon Musk dollármilliói, nem Donald Trump jelöltje nyerte a valaha volt legdrágább bírói összecsapást

A liberális Susan Crawford a szavazatok 55%-ával szerzett 10 éves főbírói mandátumot a konzervatív Brad Schimellel szemben a középnyugati államban, e következtében marad a 4-3 arányú liberális többség a wisconsini legfelsőbb bíróságon, ami döntő befolyást biztosít számukra olyan kérdésekben, mint az abortuszjog, a választási szabályok, és akár a kongresszusi körzetek meghatározása.

Wisconsin's Supreme Court race is now the most expensive court race in U.S. history largely due to donations from out-of-state billionaires.As Justice Louis Brandeis said, we can have great wealth in the hands of a few, or we can have democracy, but we can't have both. pic.twitter.com/mAlFgxhd8h