Lesöpörte Trump béketervét a Kreml

Oroszország újra elmondta követeléseit az ukrajnai békekötéshez. A Kreml célja továbbra is egy oroszbarát ukrán vezetés beiktatása, amit Washington jelenleg egyértelműen visszautasít. Moszkva egyelőre Donald Trump amerikai elnök tűzszüneti terveit is elutasítja – ismertette Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes.

Moszkva ismételten az úgynevezett „alapvető okok” felszámolását követeli az ukrajnai háború befejezése érdekében, amely lényegében ugyanazokat a feltételeket tartalmazza, mint a 2022-es invázió előtti orosz ultimátum.

A Kreml által megnevezett „okok” között szerepel a NATO keleti bővítésének állítólagos megszegése és az orosz ajkú kisebbségek jogainak sérelme Ukrajnában.

Az Institute for the Study of War (ISW) elemzői szerint ezek a feltételek valójában Ukrajna teljes kapitulációját és egy oroszbarát vezetés beiktatását célozzák – írja az nv.ua.

Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes április 2-án úgy fogalmazott:

Oroszország nem kapott semmilyen jelzést Donald Trumptól arra vonatkozóan, hogy nyomást gyakorolna Kijevre a háború lezárása érdekében.

Rjabkov szerint az amerikai elképzelés egy olyan tűzszüneti „séma”, amely nem veszi figyelembe Moszkva fő követeléseit, ezért számukra elfogadhatatlan. A Kreml ezzel párhuzamosan az ukrán vezetés legitimitását is igyekszik megkérdőjelezni, többek között az ENSZ égisze alatt felállítandó „ideiglenes nemzetközi adminisztráció” javaslatával.

Mindezek ellenére az Egyesült Államok elutasította Moszkva javaslatait. Tammi Bruce, az amerikai külügyminisztérium szóvivője március végén közölte, hogy Trump nem támogatja az orosz „ideiglenes adminisztráció” tervét Ukrajnában. A Fehér Ház álláspontja szerint a háború lezárása nehéz kompromisszumokat igényel mindkét féltől, ám Moszkva továbbra is elutasítja a 30 napos teljes tűzszünet lehetőségét is — még Trump és Putyin március 18-i telefonbeszélgetése során is.

