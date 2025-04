Veszélyes dolgot művelt Ukrajna: újjáélesztették a Tocskákat

2022-ben szép számmal használta az ukrán haderő a Tocska-U ballisztikus rakétarendszereket Oroszország ellen: az egyik első, agresszor állam területe ellen végrehajtott támadást is ezzel vitték véghez. Mivel egy régi, szovjet rakétarendszerről van szó, a hozzá tartozó rakéták gyorsan elfogytak, így 2022 óta csak ritkán láthattuk a Tocskákat éles bevetésen.

2025 januárjában és márciusában azonban ismét használni kezdte őket a 19-es számú rakétás dandár.

A Forbes azt írta: szinte elképzelhetetlen, hogy Ukrajna új gyártósorokat rakott össze a Tocskákhoz. Valószínűleg arról van szó, hogy előszedtek a Tocskákhoz olyan rakétákat, melyeket már kivontak szolgálatból, mert használhatatlannak bizonyultak.

Ez valószínűleg azt jelentette, hogy szétszedték, újratöltötték, majd újjáépítették a rakétákat, melyek mérgezők, gyúlékonyak és összességében extrém módon veszélyesek voltak”

– írják.

A lap arra is kitér, hogy a rakétákat valószínűleg a Juzsmas üzemében rakták össze, Dnyipró városában. Itt gyártották eredetileg is a Tocskákat, az 1970-es, 80-as és 90-es években. Nem véletlen, hogy tavaly ide lőtték ki az oroszok az Oresnyik MIRV-rakétát is, az üzem azonban láthatólag továbbra is műküdőképes maradt.

Címlapkép forrása: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images