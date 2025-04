Hírszerzési jelentés: halmozza Oroszország a rakétákat, elsöprő csapással akarják megtörni Ukrajnát

A lap forrása egy meg nem nevezett NATO-tisztviselő, akivel Brüsszelben beszélgetett egy ukrán újságíró.

A katonai szövetség képviselője elmondta: Oroszország most már helyettesíteni tudja a legtöbb rakétatípust nagy hatótávolságú drónokkal, ezért csökkent a rakétaerők tevékenysége.

Mindettől függetlenül az orosz erők jelenleg halmozzák a rakétákat, kifejezetten azzal a céllal, hogy egy-két nagyobb, sokkoló erejű csapás során egyszerre küldjék ezeket rá Ukrajnára.

A NATO-tisztviselő szerint az ilyen támadások célja az ukrán morál romolása.

Arra is kitért, hogy Oroszország továbbra is nagy mennyiségű rakétát gyárt, ballisztikus rakétákat is, illetve Észak-Koreától is vásárolnak ilyen fegyvereket.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images