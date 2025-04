A háború során elég sokszor láthattunk olyat, hogy orosz páncélozott járművek szépen, libasorban haladva megpróbálnak áttörni az ukrán vonalakon, majd a kijevi tüzérség és drónképesség darabjaira szedi őket. A közelmúltban kevés ilyen műveletet láthattunk, mivel az orosz páncélozott képesség igencsak megfogyatkozott,

a napokban azonban ismét megpróbálkoztak az orosz gépesített alakulatok ilyen áttöréssel Andrijivka térségében.

Az offenzíva – ahogy szinte minden korábbi esetben – ismét kudarcba fulladt, az orosz erők súlyos veszteségeket szenvedtek. Harctéri felvételek alapján legalább 12 gép találatot kapott, hét teljesen kiégett, illetve több tucat gyalogos esett el.

The Armed Forces of Ukraine destroyed Russian occupiers who attempted an assault near Andriivka in Donetsk region.Losses in Russian armored vehicles: 12 units, seven of which were completely destroyed.Glory!: General Staff of the Armed Forces of Ukraine pic.twitter.com/vlZ2BIWdcx