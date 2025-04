Videó: nem szórakozott az amerikai lopakodó, berepült az orosz kötelék közepébe

A Fighterbomber orosz Telegram-csatorna tette közzé elsőként a felvételeket.

A videón látható, hogy egy orosz Szu-35Sz vadászgép kísér egy hasonlóan orosz, Tu-95-ös stratégiai bombázót. A kötelék társául szegődött egy amerikai ötödik generációs F-35-ös vadászgép is, a két harci repülőgép ugyanakkor veszélyesen közel került egymáshoz.

Good morning ️ a little awesome footage for breakfast Meeting above the Arctic.The Russian Tu-95 strategic missile carrier (on the left) and its escort comprising of at least 1 Su-35 (cockpit view) are intercepted by a American F-35 of the 354th Fighter Airwing based in pic.twitter.com/WtVRkBBorW