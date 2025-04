Itt a nagy fordulat: Trump leülhet tárgyalni Amerika ősellenségével

Donald Trump közölte, hogy az Egyesült Államok közvetlen tárgyalásokat folytat Iránnal annak nukleáris programjáról. Az elnök határozottan kijelentette, hogy Teherán nem juthat atomfegyverekhez. A Fehér Házban újságíróknak nyilatkozva elmondta:

Közvetlen tárgyalásokat folytatunk Iránnal, és ezek már elkezdődtek. Szombaton folytatódik. Egy nagyon fontos találkozónk lesz, és meglátjuk, mi történhet. Azt hiszem, mindenki egyetért abban, hogy egy megállapodás megkötése lenne a kívánatosabb

- tette hozzá Trump. Elmondta azt is, hogy egy megállapodás mindenkinek jobb lenne, mint a „nyilvánvaló”. Ezzel arra utalt, hogy hajlandó lett volna lebombázni Irán nukleáris létesítményeit. Szerinte egy ilyen történetbe Izrael sem keveredett volna bele szívesen. Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök ezt követően hozzátette, hogy örvendetesnek tartaná, ha békés módon sikerülne elérni, hogy Irán lemondjon az atomfegyverekről.

Mindketten egységesek vagyunk abban a célban, hogy Irán ne kapjon atomfegyvert. Ha ezt diplomáciai úton, teljes mértékben meg lehet csinálni, ahogyan Líbiában, az jó dolog lenne

- mondta az izraeli kormányfő.

Donald Trump elnöki beiktatásával fordult minden eddiginél fagyosabbra a hangulat Washington és Teherán között, mivel az amerikai vezető maximális nyomás politikájával akarta asztalhoz ültetni a közel-keleti hatalmat. Mindez azt jelentette, hogy gazdasági és katonai szempontból is maximálisra növelte a nyomást az országon. B2 Spirit lopakodó bombázókat telepített az indiai-óceáni Diego Garcia támaszpontra, amely egyértelműen jelezte, hogy hajlandóak akár a rakétacsapásokig is elmenni az ügy érdekében. Ezt egyébként rendszeresen ki is jelentették, jelezve, hogy nem riadnak vissza a közvetlen háború kirobbantásától sem.

Teherán kommunikációjában elmondta, hogy szó sem lehet arról, hogy valamilyen megállapodás szülessen, ennek ellenére a diplomáciai szinten megindult a tapogatózás, főleg Ománon keresztül. A lassú nyitást jelezte az is, hogy a síita állam Jemenben és Irakban is csökkentette a jelenlétét, hogy ezzel tegyen az amerikai elnök kedvére. Úgy tűnik, hogy

végül tényleg a tárgyalóasztalhoz ülhetnek a felek, ahol valamilyen atomalkut akarnak tető alá hozni.

Ennek a lényege az lenne, hogy Irán csökkentse a nukleáris kutatóprogramját és hagyjon fel az uránium centrifugálásával. A nyugati kritikusok szerint ezzel Teherán egy nukleáris töltettel rendelkező bombát akarhat előállítani.

Címlapkép forrása: Kevin Dietsch/Getty Images