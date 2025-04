Már a legrosszabbra készülnek Kína partjainál: azzal számolnak, hogy Peking bármikor váratlant húzhat

A South China Morning Post számolt be arról, hogy Tajvan ez példátlanul hosszú hadgyakorlatra készül, amelyen a szomszédos Kína nagyszabású támadására készülnek fel.

Peking az elmúlt években több alkalommal is felvonultatta egy nagyszabású hadgyakorlatot Tajvan körül a Népi Felszabadító Hadsereget (PLA). A legutóbb erre 2025 áprilisában került sor, amikor mindenféle előzetes bejelentés nélkül bukkantak fel a sziget körül az ellenséges hadihajók és vadászgépek. Tajpejben éppen az ilyen hirtelen események miatt növekedett meg a félelem, hogy Peking váratlanul megváltoztatja az eredeti elképzelését és a nagyhatalom hadgyakorlata hirtelen katonai invázióba csap át. Az eset nem lenne példátlan, korábban Oroszország is csak egy „békés hadmozdulattal” ezzel magyarázta a csapatai felvonulását Ukrajna körül.

Az elképzelés most is ilyen, a „játék” hirtelen átcsap valódi támadássá, és olyan hirtelen következne be, hogy nem lenne nagyon ideje a védőknek reagálni.

Erre lehet magyarázat az is, hogy a keleti nagyhatalom járművei egyre közelebb kúsznak a szigethez. A kockázatok minimalizálásához megkezdődik a kéthetes Han Kuang hadgyakorlat, amelyen azt gyakorolják, hogy miképpen tudnak gyorsan reagálni, ha Peking a támadás mellett döntene. A helyi információk szerint az amerikai hadsereg megfigyelői is a szigetre érkeznek, hogy felügyeljék az eseményeket. Februárban már megjelent a szigeten Jay Bargeron amerikai vezérőrnagy, az Egyesült Államok Indo-Csendes-óceáni Parancsnokságának stratégiai tervezési és politikai igazgatója, ami kiváltotta Kína rosszallását.

Az előkészületeket jelzi az is, hogy létrejött Tajpejben egy közös műveleti központot hozott létre, a gyors háborús átállás koordinálására. Azt is gyakorolni fogják, hogy a „szürke zónás” hadviselésre mennyire tudnak reagálni, úgy, mint a kibertámadásokra vagy egy esetleges blokádra. A teszteket egy számítógépes programmal fogják végrehajtani, amely 24 órában fogja elemezni a különböző lehetőségeket. A Han Kuangnak nyáron, július 9-től 18-ig tart majd az élőtüzelési szakasza, amikor fizikai felvonulást is megejtenek a tengeren.

Tung Csi-hszing vezérőrnagy, a védelmi minisztérium közös hadműveletek tervezési részlegének vezetője elmondta, hogy az elmúlt években alaposan megváltozott a stratégia, aszimmetrikus eszközökkel erősítettek, ezek közé tartoznak a drónok, Abrams M1A2T harckocsik, a High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS), a TOW 2B páncéltörő rakéták és a szárazföldi Harpoon rakétaütegek.

Címlapkép forrása: Daniel Ceng/Anadolu via Getty Images