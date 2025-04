Olyan csúcsmodern vadászgépet villantott a keleti nagyhatalom, amely miatt van oka az Egyesült Államoknak az aggodalomra

2025 áprilisában Kínában újabb ismeretlen vadászgépeket kaptak lencsevégre, amely azonnal találgatások során indította meg – számolt be az Army Recognition.

Az elmúlt időszakban Peking több, korábban teljesen ismeretlen katonai repülőgépet villantott meg lakot területek felett, amely azt jelzi, hogy a keleti nagyhatalom egyáltalán nem bánja, ha ezt akár civilek is lefényképezik. Ez a magabiztosság egyszerre több dolgot is jelezhet, kezdve az üzenetértéktől egészen addig, hogy mennyire jól állnak a fejlesztési munkálatok. Áprilisban egy újabb észlelés indított be találgatásokat a közösségi médiában, mivel egy eddig még nem látott gép sziluettje bukkant fel. Az elképzelések szerint a külső szemlélők

egy hatodik generációs, J-50-es fantázianevűre keresztelt ultramodern vadászgép tesztrepülését láthatták.

A hatóságok szokásukhoz íven ezúttal sem tettek közzé semmit sem a repülésről, ez pedig okot ad a találgatásokra. A felvételek tanúsága alapján viszont megkérdőjelezhetetlen, hogy Kína felpörgeti a hatodik generációs repülőgépprogramot, ugyanis ez már nem az első lopakodó vadászgép, ami váratlanul megjelenik Kína egén. A következő generációs légiharc területén tett erőfeszítések jelzik, hogy ebben igyekeznek az Egyesült Államok elé jutni. A cikk külső szakértőkre és a mesterséges intelligenciára támaszkodva mutatja be a jármű képességeit. Élesen elhúzott szárnykialakítást, a hasi bemeneteket és a sima radar-elnyelő törzset mutatják a felvételek, ezek már inkább a következő, hatodik generáció lopakodójára utalhatnak. Hiányoznak a függőleges stabilizátorok, ez csökkentheti az esélyét, hogy az ellenséges radar kiszúrja, és lambda alakú, kevert szárnytest-szerkezettel rendelkezik, amelyet aerodinamikai hatékonyságra optimalizáltak.

China's sixth-generation Shenyang J-50 fighter jet seen during a test flight. pic.twitter.com/rbAmOiYE4R — International (Defence) April 4, 2025

Nem láthatóak a külső fegyverrekeszek, vélhetően ezek belül kaptak helyet, szintén a láthatóság csökkentése érdekében. Vélhetően nagy szerepet kapott a gépnél a mesterséges intelligencia, a hálózatközpontú hadviselés integráció, az opcionálisan emberes képesség, valamint a hűséges szárnyas drónok irányításának képessége összetett harci forgatókönyvekben. A meghajtásnál egy következő generációs turbóventillátor-alapú technológiát alkalmazhatnak.

A várakozások szerint a gépek sorozatgyártása valamikor 2030 előtt indulhat meg.



Jelenleg is nagy verseny van Kína és az Egyesült Államok között a jövő vadászgépeinek kifejlesztésében, ehhez már olyan országok is csatlakoztak, mint a Japán-Olaszország-Egyesült Királyság hármas, amelyek együtt fejlesztenek. Washington még szintén ebben az évtizedben be akarja mutatni a saját verzióját, amely elméletben az F-47-es nevet fogja kapni.

A címlapkép illusztráció, azon egy kínai J-35A típusú ötödik generációs lopakodó vadászgép egyik példánya látható. Címlapkép forrása: Costfoto/NurPhoto via Getty Images