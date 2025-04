A szemünk láttára fordul fel az eddig ismert világrend – Messzebb vezethet Trump vámháborúja, mint elsőre gondolnánk

A Donald Trump hatalomra lépésével látványosan meginduló geopolitikai átrendeződés – a szabályokon alapuló rendből az érdekszféra-politikába történő elmozdulás – az amerikai elnök által a múlt héten indított vámháborúval teljesedik ki. Úgy tűnik, az Egyesült Államok feladja korábbi vezető világpolitikai szerepét, szembefordulva korábbi szövetségeseivel is, és mindenkire lesújt, aki az elnök értelmezése szerint nyerészkedik az Amerikával folytatott kereskedelemmel. Milyen világrendet jelez előre a trumpi vámpolitika, és miért nem jó a béke szempontjából az intézményes szabadkereskedelem alapjainak kikezdése?

Multipolaritás és érdekszféra-politika

Donald Trump elnöksége már most, nem egészen három hónappal beiktatása után hatalmas változásokat indított el a világ biztonsági-geopolitikai struktúrájában. Az Egyesült Államok jelentős mértékben hátat fordított Európának, alapvetően változtatta meg Ukrajnához való viszonyát, és látványos változások indultak el az Oroszországgal való kapcsolatokban is. Egyes NATO-szövetségesekkel és partnerországokkal már Trump hatalomra lépésétől kezdve megromlott a viszony: így Kanadával és Mexikóval a vámfenyegetések, Dániával a Grönlandra vonatkozó területi igények miatt. J. D. Vance alelnök müncheni biztonsági konferencián elmondott beszéde nyílt verbális támadás volt Európa ellen, Vance és Trump Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel vívott fehér házi „csörtéje” pedig minden korábbinál szembetűnőbben mutatta meg: Washington a barátaival is ugyanúgy, vagy még úgyabbul bánik, mint ellenfeleivel.

Korábbi cikkünkben a „jaltai rendszer” egyfajta újjáéledéséről beszéltünk: a nagyhatalmak vezetői egymás között határoznak alapvető geopolitikai kérdésekről, érdekszférákat jelölnek ki, kisebb országok sorsáról döntenek. A nemzetközi jog és az ezt érvényesítő intézmények – amelyek bizonyos mértékű törvényi védettséget nyújtanak a gyengébb országoknak – háttérbe szorulnak, sőt egyes nagyhatalmak ki is lépnek belőlük. A „szabályokon alapuló” rend helyébe a nagyhatalmi osztozkodáson alapuló rend lép.

Egy másik, ezzel összefüggő folyamat is zajlik: a világ egyre inkább többpólusúvá válik.

A „jaltaizálódás” és a „multipolarizálódás” kéz a kézben jár.

Az egypólusú világrendben, melyet a demokratikus és jogállami rendszerű Egyesült Államok uralt, egyértelmű gazdasági és katonai hatalma, mindenhová elérő keze révén képes volt érvényesíteni a szabályokon alapuló rend törvényeit. (Azt persze nem tudjuk, hogyan nézne ki egy autoriter vezetésű ország uralta egypólusú világrend; vélhetően valahogy úgy, ahogy a Szovjetunió viszonyult csatlósaihoz.) Korábban, a kétpólusú világrendben, az Egyesült Államok és a Szovjetunió meghatározta hidegháború idején a két szuperhatalom erőegyensúlya tartotta fent ezt a rendet. (Amely rendről és az érdekszférákról éppen Jaltában döntöttek.) Egy többpólusú világrendben viszont számos kihívó érkezik, akik kellően megerősödnek ahhoz, hogy semmibe vehessék a szabályokat, így hatékonyan kezdjék ki az ezeken alapuló rendet. A nemzetközi jog és a nemzetközi szervezetek csak addig érnek valamit, amíg erőt is tudnak mögéjük állítani: jól mutatja ezt a két világháború közötti Nemzetek Szövetségének (Népszövetség) kudarca, amelyből már eleve kimaradt az akkoriban világpolitikai tényezővé váló Egyesült Államok.

Az 1945-ös jaltai kongresszus résztvevői: Winston Churchill brit miniszterelnök, Franklin D. Roosevelt amerikai elnök és Joszif V. Sztálin szovjet vezető. Forrás: amerikai Nemzeti Levéltár / Wikimedia Commons

Donald Trump éles geopolitikai fordulata lényegében annak beismerése, hogy az Egyesült Államok már nincs egyértelműen domináns helyzetben, már csak egy pólus a sok közül,

még ha a legerősebb is, nincs ereje ahhoz, hogy megoldja a világ konfliktusait, és hogy hatékonyan lépjen fel a nemzetközi szabályok érvényesítésére. A regnáló elnök válasza: beismerjük a valóságot, a szabályokat félretesszük, és az erő pozíciójából tárgyalunk, a gyengülésében is még hatalmas erő pozíciójából.

A vámok mint politikai erődemonstráció

Ebbe a sémába jól illeszkedik az a vámpolitika is, amelyet a maga teljességében április 2-án tárt a világ elé Donald Trump. Az olykor rendkívül magas vámok kivetésének természetesen több, gazdasági jellegű célja is van – a hazai gazdaság védelme (protekcionizmus), a termelés hazahozatala, ezáltal munkahelyek teremtése, az adózás súlypontjának áthelyezése a jövedelemadókról a vámokra –, de van egy kifejezetten politikai célja is: az erődemonstráció. Az Egyesült Államok még mindig a világ vezető gazdasága, számos ország és régió számára hatalmas exportpiac, amely ha vámokkal zárja körül magát, súlyos veszteségeket tud okozni azoknak az országoknak, amelyeknek kivitelük egy jelentős része Amerikába irányul.

Bár a közgazdászok nagy többsége elmondja, hogy ugyan az Egyesült Államok kereskedelme valóban deficites az olyan országokkal és régiókkal szemben, mint Kína vagy az Európai Unió, a világ vezető hatalma alapvetően mégis profitál a szabadkereskedelemből. Trump azonban láthatóan ezt nem így gondolja: az amerikai elnök szerint az Egyesült Államokkal kereskedelmi többletet mutató államok valójában meglopják, kifosztják őket. Az amerikai elnök „felszabadítás napjáról”, „gazdasági szabadságról” beszél, vagyis úgy értelmezi, hogy Amerika gazdaságilag nem szabad, másoktól függ, a vámok tehát az a fegyver, amelynek segítségével megszabadulhat a gazdasági szolgaságtól.

A fegyvert láthatóan a „megtámadott” országok is fegyverként értelmezik. Kína rögtön maga is vámokkal támadt vissza, és az Európai Unió is fontolgat hasonlót, illetve másfajta válaszlépéseket. Az erősebbek felveszik a kesztyűt, a gyengébbek leteszik a fegyvert: Vietnam máris tárgyalásokat kezdeményezett az Egyesült Államokkal a rá kivetett 46 százalékos vámtétel elhalasztásáról.

A többpólusú világban a vámháború gyorsan átrendezheti a szövetségi rendszereket, új szövetségeket és partnerségeket hozhat létre.

A folyamat máris beindult. Az Európai Unió és India már évek óta tárgyal egymással a vámok kölcsönös csökkentéséről, de februárban megegyeztek abban, hogy az év végéig megállapodás születik közöttük. A Reuters forrásai alapján kedden arról írt, hogy India nyitott arra, hogy az európai autókra kivetett több mint 100 százalékos vámot 10 százalékra csökkentse.

Trump vámjai az Európai Uniót és Kínát is közelebb hozhatják egymáshoz, hiszen a világon a három legnagyobb felvevőpiacot az Egyesült Államok mellett ők jelentik. A két fél között állítólag már tárgyalások kezdődtek, hogy újragondolják az EU részéről a kínai elektromos autókra tavaly kivetett magasabb vámokat. De az is elképzelhető, hogy az EU és Kína között is vámháború indul, ugyanis az amerikai piac szűkülésével az olcsó kínai dömpingáru Európa felé áramolhat, ami ellenintézkedésekhez vezethet az öreg kontinens részéről. Az Európára leselkedő potenciális veszélyekre már az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen is felhívta a figyelmet a Trump vámjaira adott reakciójában:

Figyelemmel fogjuk kísérni azt is, hogy milyen közvetett hatásai lehetnek ezeknek a vámoknak, mert nem tudjuk felszívni a globális túlkapacitást, és nem fogadjuk el a piacunkon a dömpinget.

Kereskedelem és háború

Benjamin Constant, a francia forradalom és a napóleoni háborúk korát átélő politikai gondolkodó 1819-es, A régiek és modernek szabadságának összevetése című, a több évtizedre békét teremtő bécsi kongresszus után néhány évvel tartott előadásában többek között a háború és a kereskedelem viszonyáról ejtett szót.

„A háború korábbi jelenség, mint a kereskedelem; mert a háború és a kereskedelem csupán két különböző eszköz egyazon cél érdekében: birtokolni azt, amit kívánunk. A kereskedelem nem egyéb, mint a birtoklásra vágyó tiszteletadása a birtokos ereje előtt. Törekvés arra, hogy fokozatosan megszerezze azt, amit erőszakkal már nem remél elnyerni. (…) A háború ösztön, a kereskedelem számítás. Éppen ezért el kell következnie annak az időnek, amikor a kereskedelem a háború helyébe lép. Ennek a kornak küszöbére érkeztünk” – mondta. Több mint két évszázad távolából visszatekintve természetesen elmondhatjuk, hogy Constant előrejelzése a háborúk végéről nem jött be, de a francia filozófus arra helyesen világított rá, hogy a világkereskedelem megfelelő működése békés viszonyokat feltételez, és fordítva, a szabadkereskedelem hozzájárul ahhoz, hogy fennmaradjon a viszonylagos béke.

„A népek nyugalomra vágynak, s a nyugalommal jólétre; a jólét forrásának pedig az ipart tekintik. A háború egyre kevésbé hatékony eszköz vágyaik kielégítéséhez. Esélyei immár sem az egyénnek, sem a nemzeteknek nem kínálnak olyan hasznot, mely felérne a békés munka és a rendszeres árucsere előnyeivel. Az ókorban egy sikeres háború új rabszolgákkal, adókkal, felosztott földekkel növelte a köz és az egyén gazdagságát. A modern időkben egy sikeres háború óhatatlanul többe kerül, mint amennyi hasznot hajt” – mondta Constant.

Benjamin Constant 1820-ban. Forrás: Hercule de Roche / Wikimedia Commons

A második világháború utáni békerendezés fontos részét képezte a globális szabadkereskedelem intézményi feltételeinek megteremtése, ezzel párhuzamosan pedig a magas vámok visszanyesése. 1947-ben jött létre az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT), majd ebből 1995-ben a Kereskedelmi Világszervezet (WTO), melyek célja a globális kereskedelem előmozdítása az eléje emelt akadályok ledöntésével. A kereskedelmi kapcsolatok erősödése növeli az egymásrautaltságot, ami a békés együttélés alapja. Ennek megfelelően a kereskedelmi kapcsolatok rombolásával a béke egy fontos biztosítéka gyengül el.

Ahogy korábbi cikkünkben bemutattuk: a mostanihoz hasonlóan drasztikus amerikai vámszabályozásra utoljára 1930-ban, Herbert Hoover elnöksége alatt volt példa, amikor az Egyesült Államok a Smoot-Hawley vámtörvénnyel próbálta enyhíteni az 1929-ben kirobbant gazdasági világválságot, de végül csak elmélyítette azt. A válság következtében Európa-szerte teret nyertek a szélsőségesek. A kereskedelmi háború egyik nagy vesztese Németország volt, ahol 1933-ban demokratikus választásokon hatalomra jutott Adolf Hitler. A folytatás jól ismert.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 04. 07. Évszázadonként mindössze egyszer van ilyen hiba az Egyesült Államokban

Természetesen nem azt akarjuk mondani, hogy a vámháború óhatatlanul fegyverekkel vívott háborúhoz vezet. Csak azt, hogy az országok egymásrautaltságának csökkenésével kisebb a gazdasági kockázata egy háború megindításának. Ez pedig a világ többpólusúvá válásával és az érdekszféra-politika újjáéledésével veszélyes gyúelegyet képez.

Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images