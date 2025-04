Kész, ennyi volt: végleg kifogyott a posztszocialista ország a szovjet tankok raktárkészletéből

A cseh Hospodárské Noviny lap számolt be arról, hogy Prága 2025 elején az utolsó szállítmányát is útnak indította Ukrajna felé az egyik szovjet gyártmányú harckocsikból, mivel teljesen kiürült a raktár.

Végleg kifogyott a szovjet gyártmányú T-72M típusú harckocsik raktári darabjaiból Csehország, mivel az utolsó darabokat is átadták ezekből Kijevnek, hogy az oroszok ellen vívott harcokhoz használják azokat.

Az adatok szerint Prágának összesen 86 darab állt eredeti állapotában rendelkezésre a 2022-e ukrajnai orosz inváziót megelőzően,

ám a politikai vezetés úgy határozott, hogy inkább több szállítmánnyal átadja a háborúval sújtott országnak. Mindez egyébként éles változás jelent a cseh harckocsizók számára, ugyanis a T-72-esek még 2024 végén is fontos szerepet töltöttek be a 73. harckocsizászlóalj, itt még 20-at használtak ezekből.

Az idős példányokat már elsősorban csak kiképzésre használták, éles helyzetben nem számoltak velük, ezért is döntött Prága úgy, hogy átadja Kijevnek. A folyamatos segélyszállítmányok mostanra viszont új helyzetet teremtettek, mivel egyszerűen kiürültek a raktárak Csehországban. A T-72-eseket az 1990-es évektől kezdve elkezdték modernizálni, hogy alkalmassá tegyék a 21. századi hadviselés kihívásihoz, létrejöttek a T-72M4CZ típusok, amiből 30 darab áll rendelkezésre. Egy idő után azonban ezek is kezdtek elhasználódni, ráadásul bizonyos alkatrészeket nehéz volt beszerezni, különös tekintettel az orosz tűzvezérlő rendszerre. Ezek most éppen a felújítási munkálatok miatt nem elérhetőek, de az egyelőre még kérdéses, hogy pontosan mire szánja őket a jövőben a prágai vezetés. A feltételezések szerint aktív tartalékba kerülnek majd, mivel a harci értékük továbbra is megvan.

Az átadott páncélosokkal egyben kissé faramuci helyzet is állt elő Prágában, ugyanis most nincs elég lánctalpas az országban, amelyeken gyakorolni lehetne.

Korábban összesen 86 darab szovjet harckocsi állt a rendelkezésükre, mára viszont mindössze 14 darab Leopard 2A4-esen tudnak műveleteket végrehajtani. A jövőben érkezhet majd 77 darab szupermodern Leopard 2A8-as is, hogy betöltse a tátongó űrt, ám addig a cseh kormány újabb csomag régebbi típusú páncélost tervez beszerezni 2026-ban, hogy ezzel is enyhítse a hiányt.

