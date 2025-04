Trump meghátrál! Tépik a piacokat

Trump egy 90 napos szünetet rendel el azon országok számára, amelyek nem vezettek be megtorló (visszavágó) vámokat az Egyesült Államokkal szemben. Kína azonban még nagyobb vámot kap a nyakába. A piacokat azonnal tépni kezdték.

Egészen extrém mértékben, 7%-kal emelkedett a Nasdaq azután, hogy Donald Trump bejelentette, részlegesen felfüggeszti a vámokat. Az S&P 500 és a Dow 5%-os emelkedést mutat. Trump azon országokkal szemben rendelte ezt el, amelyek nem vezettek be megtorló intézkedéseket az USA-val szemben. De vannak negatívumai is a bejelentésnek.

"A Kína részéről a világpiacokkal szemben tanúsított tisztelet teljes hiányára való tekintettel az Egyesült Államok azonnali hatállyal 125%-ra emeli a Kínára kivetett vámot. Remélhetőleg Kína belátható időn belül felismeri, hogy az USA és más országok kizsákmányolásának időszaka már nem fenntartható és nem elfogadható" - írja Donald Trump a Truth Social oldalán.

"Figyelembe véve, hogy több mint 75 ország képviselői fordultak az Egyesült Államokhoz (...), hogy megoldást találjanak a kereskedelemmel, kereskedelmi korlátokkal, vámokkal, valutamanipulációval és nem pénzügyi vámintézkedésekkel kapcsolatos kérdésekre, és mivel ezek az országok az én határozott javaslatomra semmiféle megtorlást nem alkalmaztak az Egyesült Államokkal szemben, jóváhagytam egy 90 napos SZÜNETET, és ez idő alatt jelentősen csökkentett, 10%-os kölcsönös vámot, amely szintén azonnali hatállyal lép életbe" - folytatta Trump.

Scott Bessent, az amerikai pénzügyminiszter később kifejtette: a világ bármely országa, amely tárgyalni szeretne, jöhet, készek vagyunk meghallgatni őket. Számukra 10%-os alapvámot vezetünk be, míg Kína esetében 125%-ra emeljük a vámot, mivel ők folyamatosan eszkalálnak.

A piacok napok óta zuhannak, mert Donald Trump akkora vámokat jelentett be, amelyek akár recesszióba is taszíthatják az Egyesült Államokat és a világot. A vámok ma éjféltől léptek hatályba, de nagyon úgy tűnik, hogy Trump visszalép. Sokan várták, hogy az amerikai elnök végül mégsem vezeti be a vámokat, amelyek eredeti formájukban kevesebb mint 24 órát éltek.

A hírre a forint is jelentősen erősödött a vezető devizákkal szemben, az euró ellenében 409 feletti szintről 406 közelébe került.

A vámok katasztrofális hatást gyakoroltak a részvénypiacokra, megborították a kötvénypiacot, bedöntötték az olajpiacot, felerősítették a recessziós félelmeket, vagyis gyakorlatilag a szakadék szélére lökték a világot. Most a befektetők és az elemzők újraértékelhetnek mindent. Az első piaci reakciók alapján nagy kő esett le sokak szívéről.

