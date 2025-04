Egyből a Marsot venné célba a NASA leendő vezetője

Jared Isaacman, a NASA, Donald Trump által jelölt leendő vezetője a szerdán tartott szenátusi meghallgatásán ismertette, milyen stratégiát jelölne ki az amerikai űrügynökség számára. Beszédében Isaacman elmondta, hogy a jövőben a Mars-ra helyezné a fókuszt, többek között az első emberes küldetés lebonyolítására a vörös bolygóra. A szakemberek szerint a Marsra kerülő egyre nagyobb figyelem a Hold-programok jövőjét is bizonytalanná teheti - számolt be a CNN

A Shift4 fizetési platform milliárdos vezérigazgatója, Jared Isaacman szerdán a szenátusi meghallgatásán jelezte, hogy

NASA-vezetőként a Mars felfedezését helyezné előtérbe.

A Kereskedelmi, Tudományos és Közlekedési Bizottság előtt tartott meghallgatáson Isaacman széles körű kérdésekkel szembesült a NASA prioritásainak lehetséges változásairól.

Hónapok óta bizonytalanság övezi, hogy a Trump-adminisztráció hogyan kívánja átszervezni a NASA korábbi prioritásait, a Hold helyett a Marsra összpontosítva. Donald Trump már a januári beiktatási beszédében is kitért arra, hogy az ő elnöklete alatt juthat el az emberiség először a Marsra. Ez egybeesik a SpaceX űripari vállalatot és vezető, és a Trump-adminisztrációban is szerepet kapó Elon Musk korábban már hangoztatott terveivel, miszerint a Holdra fókuszáló küldetések helyett egyenesen a Marsot kellene a NASA-nak célba vennie.

Ugyanakkor, a NASA-nak nincs még konkrét terve arra vonatkozóan, hogyan juttathatna embert a vörös bolygó felszínére.

Az űrügynökség korábbi álláspontja szerint, a Holdra való visszatérés kulcsfontosságú a jövőbeli Mars-utazáshoz.

Isaacman a szenátusi bizottságnak elmondta, hogy

prioritásként kezeli, hogy amerikai űrhajósokat juttassanak a Marsra.

Beszédében Isaacman hozzátette, hogy a Mars-program mellett kétségtelenül meglesz a kapacitás a Holdra való visszatéréshez is, így az Egyesült Államok megalapozhatja a holdi jelenlétét, annak minden tudományos, gazdasági és nemzetbiztonsági előnyével.

Az Isaacman által belengetett Hold-kutatások háttérbe szorítása jelentős változásokat hozhat a NASA Artemis programjában is, amelyet Trump első elnöksége alatt jelentettek be, és a tervek között szerepel egy újabb emberes Hold-misszió lebonyolítása is.

A törvényhozók mindkét oldalon óvatosak a NASA lehetséges fókuszváltásával és az Artemis Hold-program esetleges módosításaival kapcsolatban. Ted Cruz texasi republikánus szenátor hangsúlyozta, hogy a NASA-nak folytatnia kell a Hold-kutatásra összpontosítást.

Cruz hétfőn az X platformon megosztott posztjában úgy fogalmazott, hogy

A Hold-küldetésnek Trump elnök hivatali ideje alatt KELL megtörténnie, különben Kína megelőz minket és megépíti az első holdbázist.

Ezek a megjegyzések szöges ellentétben állnak Elon Musk megközelítésével. A SpaceX vezérigazgatója a múlt héten például azt írta az X-en, hogy a Holdnál való "megállás" lassíthatja a Marsra való eljutást.

Amikor Cruz rákérdezett a látszólagos ellentmondásra Isaacman irodájában tett ígérete és tanúvallomása között, a jelölt békítő hangnemben válaszolt: "Nem kell bináris döntést hoznunk a Hold és a Mars között. Nem hiszem, hogy nehéz kompromisszumokat kellene kötnünk."

Ha megerősítik, Isaacman lenne mindössze a negyedik a 15 NASA-igazgató közül, aki ténylegesen járt az űrben. Isacmaan többek között részt vett a SpaceX szeptemberi Polaris Down küldetésén is, amelynek kereteiben ő volt a történelem első magánűrhajósa, aki űrsétát tett.

A leendő NASA-vezérrel kapcsolatban lehetséges összeférhetetlenségi aggályok is felmerültek.

Isaacman korábban milliókat fektetett a Musk által vezetett, jelenleg az amerikai kormányzat egyik legfontosabb űrtechnológiai partnerének számító SpaceX-be, és a Shift4 vállalkozásán keresztül részesedése is van az űrvállalatban.

A NASA jövőjét illetően több kérdés is felmerül. Nemrég például jelentős leépítéseket lengettek be, amelyek az űrügynökség kutatási programjait érinthetik leginkább.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images