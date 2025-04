Térképeken az oroszok friss területszerzései Ukrajnában: egy ponton nagyon forró lett a helyzet

Az egyik legpontosabb, ukrajnai eseményeket követő oldalként ismert, független War Mapper ismét több térképet is közzétett, amelyen követhetőek a területi változások az ukrajnai háborúban. Az oldal összesen nyolc térképen mutatja be, hogy milyen változások zajlottak le az elmúlt egy hétben:

Ukraine updates for the past fortnight:Russian forces advancing west of Nevske and Terny have reached and taken Katerynivka as well as positions along the Ukrainian fortification line in the area. pic.twitter.com/CSm1ARwSZb