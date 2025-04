Videó: kapitális hibát követett el az orosz légvédelem Moszkvánál, totálisan benézték a célpontot

Az ukrán Militarnyi számolt be arról, hogy az orosz légvédelem a saját helikopterét lőtte április 10-én hajnalban Moszkva közelében. Az esetről több felvétel is készült, amelyeken az látható, hogy a légvédelem folyamatosan tüzel egy járműre, amely a sötétség miatt nem kivehető. Az első hírek szerint azt feltételezték, hogy valójában egy nagyméretű ukrán drón érte el az orosz fővárost, ezét igyekeztek megsemmisíteni azt.

A helyzetet bonyolította, hogy éppen ekkor Oroszországot ukrán dróntámadás is érte, ennek köszönhetően a saját helikopterüket nem ismerték fel.

WILD FOOTAGE Russian Telegram channels report a drone attack on the Moscow region early this morning. pic.twitter.com/fc4dBR3o3Y