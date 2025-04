Ma lehull a lepel Donald Trump állapotáról

A 78 éves Donald Trump pénteken átesik második elnöki ciklusának első orvosi vizsgálatán, melyet az átlagosnál szorosabb figyelem kísér, hiszen a republikánus zászlóvivőt a most 82 éves Joe Bidennél is előrehaladottabb életkorban iktatták be elnöknek, és demokrata elődje kapcsán egészségügyi aggályok merültek fel - írja a Bloomberg