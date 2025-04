Történelmi pillanat szombaton: tárgyalni kezdett a Trump-adminisztráció és Amerika ősellensége

Portfolio 2025. április 12. 16:56

Szombaton Ománban közvetett tárgyalások indultak a Trump-adminisztráció magas-rangú képviselői és Irán között, amely az első ilyen alkalom beleértve Donald Trump amerikai elnök előző ciklusát is. A megbeszélések az előrehaladott állapotban lévő iráni atomprogramról, és más fontos geopolitikai témákról szólnak, és amelyhez iráni oldalról a legfelső politikai vezető is teljeskörű felhatalmazást adott. Az egyeztetés úgy zajlik, hogy az amerikai és az iráni delegáció külön-külön termekben foglal helyet és az ománi külügyminiszter közvetít közöttük, aki azt jelezte, hogy ez csak egy első egyeztetés, és ez most nem lesz hosszú. Ezzel együtt rendkívüli jelentőségű az, ami jelenleg zajlik Ománban.