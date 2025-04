Leleplező műholdfelvételek: igazi szuperfegyvert épít Amerika ősellensége

Észak-Korea hatalmas hadihajót kezdett el építeni a nampói kikötőben, az úszó katonai platform kétszer akkora lesz, mint a legnagyobb hadihajó az elszigetelt ázsiai ország flottájában – derül ki a Maxar műholdfelvételeiből.

Az új hajó valószínűleg egy rakétás fregatt lesz: pontos felszereltségéről semmit nem tudni, azon kívül, hogy körülbelül 140 méter hosszú lesz, majdnem olyan hosszú, mint egy amerikai Constellation-osztály.

A new Maxar satellite image acquired on April 6, 2025 reveals the largest North Korean-manufactured warship yet at the Nampo Navy Shipyard. Read the full CSIS analysis: https://t.co/T04WSTYSVR — CSIS (@CSIS) April 8, 2025

A CNN cikke utal rá: elképzelhető, hogy Oroszország segít Észak-Koreának a fregatt építésében, ahogy ezt számos más területen is teszik, segítve Phenjan haderejének modernizációját.

Kim Bjung-kí, dél-koreai politikus, nyugalmazott tengerésztiszt így vélekedik az új hadihajóról:

ha Észak-Korea felszereli az új fregattot hiperszonikus rakétákkal, melyet elvileg januárban sikeresen teszteltek is, gyökeresen megváltoznak a régió biztonsági feltételei.”

Más szakértők arról vélekednek, hogy lehet, hogy Észak-Korea most összerak egy hatalmas hadihajót, de ahhoz, hogy az valóban ütőképes legyen, fejlett szenzorok, elektronikai rendszerek, jól képzett tengerészek kellenek – ezekkel az elszigetelt ázsiai diktatúra nem biztos, hogy rendelkezik.

Az észak-koreai haditengerészetnek 400 hadihajója és 70 tengeralattjárója van, ezek többnyire kisméretű és elavult technikai eszközök, melyek minimális fenyegetést jelentenek egy modern, korszerű hadihajó-köteléknek.

Címlapkép forrása: Eric Lafforgue/Art In All Of Us/Corbis via Getty Images