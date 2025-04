Meglepő magyarázattal állt elő a Szumi elleni brutális rakétatámadásról Moszkva: ne higgyünk a szemünknek?

A Reuters beszámolója szerint Oroszország azt állította, ukrán katonatisztek találkozójára csapott le vasárnap Szumiban. Az orosz védelmi minisztérium azzal vádolta Ukrajnát, hogy civileket használ emberi pajzsként, mivel katonai létesítményeket helyez el és katonai eseményeket tart sűrűn lakott városok központjában.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint erőik két Iszkander-M taktikai rakétát lőttek ki a találkozó helyszínére, ahol az ukrán fegyveres erők hadműveleti-taktikai csoportja gyűlt össze. Az orosz fél állítása szerint a csapásban több mint 60 ukrán katona vesztette életét.

A rakétatámadásról készült felvételeken viszont az látszik, hogy az orosz rakéták civil létesítményekben és járművekben tettek kárt, köztük egy városi buszban.

At least 34 civilians were killed, including 2 children, and over 117 were injured, in a Russian ballistic missile attack early Sunday morning against the Northeastern Ukrainian city of Sumy. The missiles, which are believed to have been two short-range ballistic missiles armed pic.twitter.com/oDOEP2Opi8