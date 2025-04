Súlyos döntést mérlegel Donald Trump: napokon belül eldőlhet, lesz-e újabb háború

Donald Trump „nagyon gyorsan” döntést hoz Irán jövőjével kapcsolatosan: lehet, hogy napokon belül eldől, hogy az USA tárgyal-e tovább a perzsa ország nukleáris képességének korlátozásáról, vagy inkább gazdasági szankciókról, katonai akcióról kezd el gondolkozni az amerikai elnök.

Nagyon gyorsan döntést fogok hozni Iránról”

– a Reuters tudósítása szerint ezt mondta az amerikai elnök vasárnap az Air Force One fedélzetén.

Bár Trump nem fejtette ki, hogy milyen döntést mérlegel, korábbi információk alapján nagyjából lehet tudni, miről van szó.

A napokban tárgyalásokat folytatott a perzsa állam az Egyesült Államokkal Teherán nukleáris képességeinek korlátozásáról, ennek várhatóan egy következő köre lesz most vasárnap, Rómában.

Bár a kezdeti kapcsolatfelvételt pozitívan jellemezte Washington, Trump alighanem komolyan mérlegeli továbbra is a katonai akció lehetőségét:

magyarul lehet, hogy lebombázza inkább Irán nukleáris létesítményeit, ahelyett, hogy bármiben megállapodnak a szemében megbízhatatlan közel-keleti országgal.

Erről maga Trump is beszélt néhány hete: azt mondta, hogy

ha nem állapodunk meg, bombázás lesz.”

Arról is lehet tudni, hogy Izrael is mérlegeli, hogy a nyárra átfogó légi hadjáratot terveznek Irán ellen, melynek explicit célja a nukleáris létesítmények leszerelése. Nem kizárt, hogy erről is volt szó, amikor Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök a napokban a Fehér Házban járt.

Irán kezdetektől fogva azt kommunikálja, hogy nem akar atomfegyverhez jutni, nukleáris programja kizárólag békés célokat szolgál. Az Egyesült Államok és szövetségesei finoman szólva is szkeptikusak ezzel kapcsolatosan: rendre hallani Washingtontól olyan nyilatkozatokat, melyek szerint Teherán, ha akar, néhány hét alatt össze tud hozni egy nukleáris robbanófejet.

Teherán egyébként nyitott a nukleáris képességek korlátozásáról szóló tágyalásokra, jól láthatóan minden áron szeretnének elkerülni egy háborús konfliktust az Egyesült Államokkal. Ennek testamentuma az is, hogy az elmúlt hetekben elkezdték leszerelni az iraki síita milíciákat és szép csendben a jemeni húszik támogatását is elkezdték visszatekerni.

Ettől függetlenül, arra lehet számítani, hogy a katonai akció csak akkor lesz elkerülhető, ha sikerül egy olyan dealt nyélbe ütni, ami komoly áldozatokkal jár Teherán számára, így kielégíti Donald Trump igényeit - erre egyelőre csekély az esély.

Címlapkép forrása: Fotó: The White House / Wikimedia Commons