Még hivatalba sem lépett, máris felbőszítette Moszkvát a leendő német kancellár – Megindulhatnak Ukrajnába a várva várt Taurusok?

A tervek szerint május 6-án, kedden léphet hivatalba az új német kancellár, Friedrich Merz, ha addig a koalíció pártjai – a kereszténydemokrata CDU, bajor testvérpártja, a CSU, valamint a szociáldemokrata SPD – elfogadják a pártvezetések által múlt héten jóváhagyott koalíciós szerződést. Bár utóbbira nagy esély van, mind a CDU ifjúsági szervezete, a Junge Union, mind az SPD-é, a Juso azzal fenyeget, hogy nemet mondanak a koalíciós megállapodásra. Az elkövetkező hetekben így bizonyára lesznek még párton belüli csörték, de a parlamenti erőviszonyok miatt nem nagyon van más lehetőség stabil kormánytöbbségre, mint a konzervatív uniópártok és a szociáldemokraták együttműködésével.

A Politico eközben arról írt, hogy

Merz első útja – május 7-én – Párizsba vezet, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozik.

Második útja Varsóba, a harmadik Kijevbe vezet majd.

Rögtön el fogok utazni Párizsba, és nagyon gyorsan Varsóba

– mondta a leendő kancellár.

A német kancellárok hagyományosan Franciaországba látogatnak először, így Merz ezzel több évtizedes hagyományt folytat. Az, hogy második útja Varsóba vezet, jól mutatja, hogy az utóbbi hónapokban ismét felértékelődött Németország számára keleti szomszédja, illetve az úgynevezett „weimari háromszög”, Németország, Franciaország és Lengyelország 1991 óta létező tárgyalási fóruma. A weimari háromszögnek részben Donald Trump hatalomra lépése, illetve még korábban, ennek egyre valószínűbbé válása adott újabb löketet, valamint az is segítette a szorosabb együttműködést, hogy 2023 őszén megbukott Lengyelországban a Jog és Igazságosság (PiS) kormánya, amely előszeretettel operál németellenes üzenetekkel Lengyelország németektől elszenvedett történelmi sérelmeire hivatkozva. Donald Tusk hatalomra kerülésével azonban javulásnak indult a német–lengyel viszony. (A PiS a 2023-as kampányának egyik fő üzenete az volt, hogy Tuskot valójában Berlinből irányítják.)

A május 9-én esedékes kijevi találkozóval Merz Volodimir Zelenszkij ukrán elnök meghívásának tesz eleget, aki erre a napra az ukrán fővárosba várja az uniós tagállamok vezetőit. A dátum nem véletlen: május 9-én tartják Oroszországban a második világháborús győzelem napját, Vlagyimir Putyin orosz államfő pedig posztszovjet országok vezetői mellett a kínai, a brazil és a szerb elnököt, illetve Robert Fico szlovák miniszterelnököt is Moszkvába hívta a hagyományos Vörös téri katonai parádéra. Ukrajna egyébként az orosz invázió miatt már 2023-tól nem május 9-én, hanem egy nappal korábban, május 8-án ünnepli a második világháború végének napját, ahogy az európai országok többsége is.

A CDU/CSU és Merz az elmúlt években határozottan Ukrajna-barát politikát folytatott, szemben a Kijev támogatásával tartózkodóbb Olaf Scholz-féle SPD-vel. Ellenzéki vezetőként Merz maga előbb tett látogatást az ukrán fővárosban – még 2022 májusában –, mint a szociáldemokrata kancellár. A konzervatív politikus régóta hangoztatja, hogy szállítana nagy hatótávolságú Taurus rakétákat a megtámadott országnak, amiről Scholz hallani sem akart.

Egy vasárnap a német közszolgálati ARD-nek adott interjújában Merz ismét arról beszélt, hogy Németország szállíthatna Taurusokat Ukrajnának. Kérdésre válaszolva Merz azt mondta, csak az európai partnerekkel egyetértésben kerülhet sor a rakéták szállítására, de hozzátette, a britek (Storm Shadow), a franciák (SCALP) és az amerikaiak (ATACMS) már szállítanak ilyen rakétákat.

Erről szavazni kell, és ha megszavazzák, akkor Németországnak részt kell vennie benne

– jelentette ki Merz.

A leendő kancellár szerint Ukrajnát olyan helyzetbe kell hozni a hadszíntéren, hogy ne csak reagáljon az eseményekre, hanem maga is képes legyen kezdeményezni. Merz ki is jelölt olyan célpontokat, amelyek támadásával Ukrajna kezdeményezővé válhatna.

Ha a dolgok úgy folytatódnak, ahogy most, ha például a Krím és Oroszország közötti legfontosabb szárazföldi összeköttetés megsemmisül, vagy ha valami történik magán a Krím félszigeten, ahol az orosz katonai logisztika nagy része található, akkor ez lehetőséget adna arra, hogy ezt az országot stratégiailag végre újra helyzetbe hozzuk

– jelentette ki.

Boris Pistorius szociáldemokrata védelmi miniszter, aki valószínűleg Merz kormányában is védelmi miniszter marad, azonban szkeptikusan nyilatkozott a Taurusok szállítása kapcsán. A miniszter szerint ugyan vannak jó érvek a rakéták Ukrajnának adása mellett, de vannak jó érvek ellene is. Pistorius hozzátette, hasonló rendszereik nincsenek az európai partnereknek – a briteknél Storm Shadow, a franciáknál SCALP néven futó rakéták kevésbé pontosak, és kisebb hatótávolságúak, mint a német Taurusok. Pistorius nyilatkozata előrevetíti, hogy nem lesz könnyű megállapodni az SPD-vel a Taurusok átadásáról.

A Kreml is reagált Merz vasárnapi interjújára. Dmitrij Peszkov szóvivő azt mondta, a leendő német kancellár

olyan különböző intézkedéseket támogat, amelyek újabb eszkalációhoz vezethetnek és elkerülhetetlenül vezetni is fognak.

A durva kijelentéseiről hírhedtté vált Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök, a Biztonsági Tanács jelenlegi elnökhelyettese is lecsapta a magas labdát: az X-en angolul írott üzenetében rögtön „nácinak” nevezte Merzet.

Fritz Merz kancellárjelöltet kísérti apja emléke, aki a hitleri Wehrmachtban szolgált. Most Merz a krími híd elleni csapást javasolta. Kétszer gondold meg, náci!

– írta Medvegyev.

Chancellor candidate Fritz Merz is haunted by the memory of his father, who served in Hitler's Wehrmacht. Now Merz has suggested a strike on the Crimean Bridge. Think twice, Nazi! {:url}