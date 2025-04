Nem kegyelmez Donald Trump: amerikai állampolgárokat is egy salvadori megabörtönbe deportálhat

Mindig be kell tartanunk a törvényeket, de vannak hazai bűnözőink is, akik embereket lökdösnek a metró elé, akik idős hölgyeket ütnek tarkón baseballütővel, amikor nem figyelnek, akik abszolút szörnyetegek. Szeretném őket is bevonni

- nyilatkozta az NBC News szerint Donald Trump a Fehér Házban, ahol a márciusban Salvadorba kitoloncolt, bandatagnak vélt több száz illegális bevándorlóról is kérdezték.

A múlt héten Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője azt mondta, Trumpot érdekli az "elvetemült, erőszakos bűnöző" amerikaiak kitoloncolása a közép-amerikai országba, "ha van rá legális mód."

AZ NBC által megszólaltatott Jogi szakértők szerint a drasztikus intézkedés egyértelműen törvény- és alkotmányellenes lenne,

hiszen a kormányzat kitoloncolási hatásköre nem érvényes az állampolgárokra, akiket többek közt véd az alkotmány VIII. kiegészítése is a "kegyetlen és szokatlan büntetésektől."

Az amerikai elnöknek – tegnapi elmondása szerint – "nincs problémája" az ötlettel, és az igazságügyi minisztérium vizsgálja a kérdést. A salvadori kormány 6 millió dollárért cserébe tartja fogva az Egyesült Államokból márciusban bírósági eljárás nélkül elszállított, kormányzat által bandatagnak vélt bevándorlókat. Trump az 1798-as külföldi ellenségekről szóló törvényre hivatkozva lépett, melyet korábban csak háborús időkben alkalmaztak.

President Trump and President Bukele both made clear in the Oval Office today that they do not intend to return Kilmar Armando Abrego Garcia to the U.S. following the Supreme Court's ruling. pic.twitter.com/FZbvEySzmk