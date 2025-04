Váratlan helyen bukkanhat fel egy titkos orosz katonai bázis: ezzel minden megváltozna a világ egyik legfeszültebb térségében

Ausztráliában növekszik az aggodalom, mivel az északnyugati Darwin városától 1400 kilométerre található katonai reptéren orosz repülőgépek bukkanhatnak fel. 2025 februárjában Szergej Sojgu, az orosz Biztonsági Tanács akkori titkára terjesztette elő Sjafrie Sjamsoeddin indonéz védelmi miniszterrel folytatott megbeszélésén, hogy igénybe vehessék orosz gépek is a kulcsfontosságú bázist. Az információk szerint az indonéz kormány még egyelőre nem határozott az ügyben, de az ausztrál politikusoknak tagadták a kérés létezését. A Kreml egyelőre nem hajlandó sem megerősíteni, sem pedig megcáfolni a híreszteléseket.

Moszkva érdeklődése Biak iránt nem újkeletű, 2017-ben már stratégiai bombázóval landoltak a helyi támaszponton. Azóta az orosz légiközlekedési erők (VKSz) több alkalommal is kértek Tu-95-ös és szuperszonikus Tu-160-as repülőgépek leszállását ugyanazon a bázison. Ausztrália számára ez már korábban is aggodalmat kellett, mivel ezek a járművek akár stratégiai nukleáris fegyverek hordozására is képesek. M

oszkva ezzel képes több ezer kilométeres körzetbe kisugározni az erejét.

Oroszország katonai bázisának felbukkanása az indonéz szigetvilágban az egész indo-csendes-óceáni térségben jelentős geopolitikai változást jelentene. Azzal fenyegetné a szoros amerikai szövetségesnek számító ausztrálokat, hogy felderítő és katonai jellegű kémkedés áldozata lenne, beleértve az olyan kulcsfontosságú légibázisokat is, mint a B-52-es befogadására is alkalmas Tindal. A másik potenciális problémát Guam jelentené, ugyanis az orosz hírszerzési akciók az apró szigeten található amerikai bázisra is kiterjednének.

A pápuai bázis jelentősen javítaná Moszkva képességét, hogy a hatalmát egy növekvő stratégiai jelentőségű területen terjessze ki. Ez erősebb pozíciót biztosítana Ázsia tengeri térségében, közelebb kerülne a legfontosabb globális tengeri kereskedelmi útvonalakhoz. A fejlemény egyben azt is jelentené, hogy Ausztráliában alaposan át kellene gondolni a jelenlegi védelmi stratégiákat, beleértve ebbe az AUKUS-megállapodást is. Fontos azonban megjegyezni, hogy Indonézia igyekszik a „szabad és független” politikát folytatni, amely egyben azt is jelenti, hogy már korábban is elutasított olyan kéréseket, amelyek külföldi hatalomnak biztosították volna a hozzáférést a kulcsfontosságú katonai infrastruktúrához. A térség egyébként is rendkívül feszültnek számít, mivel az Egyesült Államok és Kína hatalmi harcának legfontosabb színhelyének számít.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images