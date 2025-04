Áll a bál Kijevben, csúnya bakit követett el a népszerű amerikai csatorna

A Fox News április 20-i húsvéti szertartásokról szóló tudósításában a világ különböző pontjairól közvetítette a templomi istentiszteleteket - köztük a moszkvai szertartásról, és Vlagyimir Putyin részvételéről is.

Az adásba ugyanakkor egy kisebb hiba csúszott, miután a jobboldali, kisebb élőképeken a kijevi szertartást is vetítették, "Kijev, Oroszország" felirattal. A hiba állítólag közel 20 percen keresztül volt a képernyőn.

The Republican-leaning FOX News channel, while covering global Easter events, labeled Kyiv as a Russian city with the geotag pic.twitter.com/aNzyPtdSCH