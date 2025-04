Ezt nem teszik zsebre Washingtonban: amerikai páncélossal gyakorlatozik az orosz elitdandár

A – vélhetően kiképzési – gyakorlaton a híres/hírhedt 155. orosz tengerészgyalogos dandár katonái vettek részt, a műveletbe pedig egy teljesen intaktnak tűnő M2A2 Bradley lövészpáncélost is bevontak.

Photos of members of Russia's 155th Naval Infantry training with a captured Bradley IFV. https://t.co/vRO5cMkYNa — Rob (Lee) April 19, 2025

A felvételek alapján úgy tűnik, az orosz katonák az amerikai gyártmányú IFV használatát is gyakorolják, így az is elképzelhető, hogy a jövőben akár az orosz oldalon is felbukkanhat a harcjármű egy-két zsákmányolt példánya.

Oroszország egyébként az Oryx portál adatai szerint eddig 165 darab M2A2 Bradley-t vont ki a forgalomból:

ebből öt darabról úgy tűnik, teljesen sértetlen állapotban kerülhetett Moszkva kezére.

Címlapkép forrása: Portfolio