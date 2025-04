A tűzszünet lejártával berobbantak a bombázások, hatalmas fordulatot jelentett be Putyin - Háborús híreink kedden

A húsvéti ünnep alatt több fontos fejlemény is történt Ukrajnával kapcsolatosan: Vlagyimir Putyin orosz elnök rövid tűzszünetet hirdetett, majd újabb támadást indított Ukrajna ellen. Donald Trump amerikai elnök erősen utalt rá, hogy ha nem sikerül lezárni az ukrajnai háborút tárgyalásos úton a közeljövőben, az USA magára fogja hagyni Kijevet. Mindemellett új részletek derültek ki Trump béketervével kapcsolatosan is: az elnök reméli, hogy Kijev és Moszkva ezen a héten meg tudnak állapodni a háború lezárásához vezető tűzszünetről, Washington pedig hivatalosan is elismerheti a Krím feletti orosz fennhatóságot.