Bedőlt a mai béketárgyalás: megszólalt a Kreml

Ukrajna ma tárgyalt volna Londonban az Egyesült Államokkal és európai szövetségeseivel Donald Trump amerikai elnök béketervéről, de a találkozó elmaradt, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tegnap sajtónyilvánosan azt mondta, nem fogadja el a tervezetet. A Kreml röviden kommentálta az eseményeket.

Dmitrij Peszkov, a Kreml sajtófőnöke azt mondta: a mai találkozó célja az lett volna, hogy az Egyesült Államok közvetítsen a háború lezárása felé.

Úgy látjuk, azért nem került a találkozóra sor, mert néhány kérdésben nem tudták közelíteni álláspontjaikat a felek”

– mondta röviden Peszkov.

Széljegyzeten érdemes megjegyezni: az orosz fél retorikája láthatóan változott Ukrajnával és az ország nyugati szövetségeseivel kapcsolatosan, a rövid megjegyzést semmilyen kritikus megjegyzés nem kísérte, melyben a háború elhúzásával vádolják meg Volodimir Zelenszjijt vagy európai szövetségeseit. A napokban Vlagyimir Putyin orosz elnök is azt mondta: már hajlandó lenne tárgyalni Zelenszkij elnökkel is a háború lezárásáról, pedig korábban többször is azt mondta, az ukrán politikust illegitim vezetőnek tartja.

