Mégis létezik az ukrán fegyverek szent grálja: lefotózták a szuperritka BMP-55-öst

A közösségi médiában ma kezdtek el terjedni a hóval részben borított járműről készült fotók, amelyeket először valószínűleg a Military Informant Telegram-csatorna tett közzé. A jármű elhagyatottnak tűnik, bár nem láthatók rajta nyilvánvaló sérülések. Nem világos, hogy még mindig ukrán kézben van-e, vagy orosz erők foglalták el.

Rare BMP-55 prototype somewhere in Ukraine. The BMP-55 was an attempt to create a heavy APC on T-55 chassis. The engine was moved to the front and the entire vehicle was uparmored to be RPG-resistant (except for the rear), never mass produced #ArmoredWarfare