Megszületett a mesterterv: az F-47-es mellé egy másik szupermodern vadászgép is jöhet Amerikában

Az amerikai hadiipari óriás, a Lockheed Martin alulmaradt az Egyesült Államok első hatodik generációs vadászgépének, az F-47-esnek a kifejlesztéséért folytatott versenyben. A vállalat azonban előállt egy új tervvel – számolt be a Defense One.

2025 márciusában maga Donald Trump amerikai elnök jelentette be, hogy a bizonytalan előjelek ellenére megvalósul a Next Generation Air Dominance (NGAD) fejlesztési terv, méghozzá a hatodik generációs F-47-es vadászgép kifejlesztésével. A Fehér Házban elmondott beszédből az is kiderült, hogy kisebb meglepetésre nem a Lockheed Martin, hanem a Boeing valósíthatja meg az elképzeléseket. Az alulmaradó vállalat viszont egy új tervvel áll elő, amellyel szeretnének ők is versenyben maradni:

Az NGAD versenybe való befektetéseinkből nyert tudás és technológiai fejlesztés megerősítette meggyőződésünket, hogy az F-35-öt ötödik generációs plusz képességgé fejlesszük. Felhívtam a csapatot, hogy a költségek 50 százaléka mellett biztosítsák a hatodik generációs képességek 80 százalékát

– közölte Jim Taiclet, a hadiipari óriás vezérigazgatója.

A vezető azt is elmondta, hogy kaptak egy titkosított tájékoztatást Trump döntésének indokairól, hogy miért a rivális mellett döntöttek, ezért nem is tiltakoztak. Taiclet úgy fogalmazott, hogy az F-35-öst „Ferrarivá” alakítják, több lopakodó technológiával, új, nagy hatótávolságú nyomkövető rendszerekkel és fegyverekkel, amelyek „túltöltik” a repülőgépet.

Az F-35-ös vadászgép programja eddig olyan kihívásokkal szembesült, mint a Technology Refresh-3, a Block 4 fejlesztéséhez szükséges szoftver- és hardverfrissítésekkel kapcsolatos késések és túlköltségek. A Lockheed Martin szerint ezzel már 98 százalékban készen vannak, de nem mondták el, hogy pontosan mikorra lesznek teljesen készen. A gondok ellenére a vezérigazgató bízik abban, hogy

képesek lehetnek elérni ezzel a hatodik generációs státuszhoz szükséges technikai képességeket.

Az amerikai hadiipari óriás helyzete rohamosan romlott, miután nem ők nyerték el az F-47-es fejlesztését, mivel a másik nagy projektből, a haditengerészet F/A-XX programban sem vesznek részt. A Fehér Ház ráadásul azt is bejelentette, hogy az ötödik generációs vadászgépekre fordítható összegek egy részét a jövőben inkább másra fogják fordítani, ez pedig további bevételkiesést jelenthet a cégnek. Abban bíznak, hogy képesnek lesznek évente 156 darabot legyártani a gépből, ez pedig hajtani fogja a külföldi megrendeléseket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images