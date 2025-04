Fordulhat a kocka: kiszivárgott, pontosan mit követel Putyintól az Egyesült Államok Ukrajnában

Az Egyesült Államok egyik fő követelése az lesz, hogy

Oroszország fogadja el az Ukrajna hadseregére és hadiiparára vonatkozó jogokat a források szerint.

Hozzátették, hogy a holnapi megbeszéléseken ez lehet az egyik legkényesebb téma Witkoff és Putyin között, mivel az orosz elnök eddig kifejezetten elutasító volt azzal kapcsolatban, hogy Kijev jelentősebb haderőt tarthasson fenn. Washington arra törekszik, hogy engedményeket harcoljon ki a felektől a tűzszünet elérése érdekében. Azt egyébként nem részletezték a források, hogy pontosan mit jelent a fenti követelés a számokat tekintve, de valószínűleg itt Trumpék kedvezni akarnak Zelenszkijéknek, akik azt hangoztatják, hogy a hosszútávú béke egyik legfontosabb záloga maga az erős ukrán hadsereg lehet.

A fejlemény egyben azt is jelenti, hogy a Fehér Ház némileg változtat az eddigi politikáján, ugyanis a kritikusok eddig azt rótták a szemükre, hogy túlzottan megengedő Moszkvával szemben, míg túl kemény követeléseket fogalmaz meg Kijev számára. A Trump kormány most viszont azt is célul tűzte ki, hogy

az oroszok adják át a 2022-s invázió elején elfoglalt zaporizzsjai atomerőművet az ukránoknak, ami szintén kritikus pontja a megbeszéléseknek.

Ezt követően a létesítmény amerikai irányítás alá kerülne, és mindkét oldal energiaellátását biztosítanák innen. Követelés lehet továbbá, hogy Ukrajna továbbra is használni tudja a Dnyeper folyót, valamint Kijev kapja vissza az oroszok által megszállt harkivi és szumi területeket. Putyin korábban négy ukrán megye elismerését követelte, annak ellenére is, hogy azokat csak részlegesen sikerült az ellenőrzése alá vonni. Az elmúlt napokban a 2014-ben orosz ellenőrzés alá vont Krím elismerésének kérdése jelentette a legnagyobb témát a háborúban.

