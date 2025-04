Áramkrízis az Ibériai-félszigeten: Franciaország siet Spanyolország segítségére

Áramkimaradások bénították meg Spanyolország és Portugália jelentős részét – a francia hálózatüzemeltető most bejelentette, hogy gyors támogatást nyújt az európai szomszédjainak.

Komoly áramkimaradások sújtják Spanyolországot és Portugáliát (és részben Dél-Franciaországot), amely több millió embert, közlekedési rendszereket és telekommunikációs hálózatokat is érint:

Kapcsolódó cikkünk 2025. 04. 28. Összeomlott az áramszolgáltatás Spanyolország és Portugália nagy részén

A francia villamosenergia-hálózatot üzemeltető RTE közlése szerint

már 700 megawatt (MW) energiát biztosított Spanyolországnak eddig, és kész a segítséget tovább növelni, amint az ibériai hálózat technikailag képes lesz befogadni azt.

️ Un incident électrique touche actuellement l et le , dont lorigine reste à déterminer. Le réseau français est sécurisé, aucune contagion de cet incident nest à craindre. ️ Le réseau ibérique a été déconnecté automatiquement du réseau européen de 12h38 à #Espagne — RTE (@rte_france) April 28, 2025

A francia hálózatüzemeltető hangsúlyozta, hogy Franciaország saját energiaellátását nem veszélyezteti a megnövekedett export, amit később 950 MW-ra is fel tudnak skálázni. Azt is közölték, hogy már teljesen helyreállította az ellátást a francia Baszkföldön is, ahol korábban rövid időre szintén fennakadások léptek fel.

Mindeközben Ukrajna energiaügyi minisztere, German Galuscsenko is jelezte, hogy országa kész támogatást nyújtani Európa energiahálózatainak stabilizálásában, szakmai tudását és válságkezelési tapasztalatait felajánlva. Hozzá kell tenni, hogy a gesztuson kívül ennek jelenleg komolyabb jelentősége nincs.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images