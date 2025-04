Milliók maradtak áram nélkül Európában – Élőben követjük a fejleményeket!

Spanyolországban, Portugáliában és még Dél-Franciaország egyes részein is súlyos áramszünet van, amely több millió embert érint. A hirtelen bekövetkezett áramszünet okainak vizsgálata még folyamatban van. Bár korábban a kibertámadás lehetősége is felmerült, mostanra úgy tűnik, hogy egy ritka légköri jelenség állhat a háttérben. A hatóságok közlése szerint az ellátás helyreállítása fokozatosan zajlik, de akár 10 órába is beletelhet. Az áramkimaradás sok más közüzemi szolgáltatást is ellehetetlenít, így több helyen még a vízellátás is szünetel jelenleg - cikkünk folyamatosan frissül.