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Milliók maradtak áram nélkül Európában – Élőben követjük a fejleményeket!
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Milliók maradtak áram nélkül Európában – Élőben követjük a fejleményeket!

Portfolio
Spanyolországban, Portugáliában és Dél-Franciaország egyes részein súlyos áramkimaradások bénították meg az életet, több millió embert érintve. A hirtelen fellépő áramzavarok okait továbbra is vizsgálják a szakemberek: bár kezdetben felmerült, hogy az áramhálózatot kibertámadás érhette, a legfrissebb jelentések szerint egy ritka légköri jelenség okozhatta az áramellátás összeomlását. A hatóságok szerint az áram visszakapcsolása fokozatosan történik, de a teljes helyreállítás akár tíz órát is igénybe vehet. Az áramkimaradás következtében több közszolgáltatás is leállt, és sok helyen még az ivóvízellátás is akadozik. Cikkünk az áramhelyzet alakulásával párhuzamosan folyamatosan frissül.
Megosztás

A spanyol átviteli elektromos-hálózatüzemeltető (REE) közlése szerint a helyreállítási munka jól halad: Madridban, Valenciában, Murciában és Kasztília-La Manchában is elkezdték már visszakapcsolni az áramot.

Hozzátették, hogy az Ibériai-félsziget villamosenergia-keresletének több mint 1/5-ét állították helyre eddig (összesen 5508 MW-ot), amely saját termelésből és a Franciaországgal való összeköttetésből származik.

A felfutás jól látható az REE tényleges hálózati terhelés grafikonján is (sárgával jelölt):

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Egyre nagyobb a káosz a spanyol és portugál reptereken, budapesti járatot is töröltek

A spanyol közlekedési miniszter a hírközlés és a radarrendszerek újabb kieséseiről beszél, a repülőtereken emiatt egyre rosszabb a helyzet.

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Kritikus helyzetben a spanyol távközlési hálózat az áramkimaradás miatt

Egyelőre nincs meggyőző információ az Ibériai-félsziget nagy részét sújtó áramszünet okáról - közölte hétfőn Pedro Sánchez spanyol kormányfő lakossági felhívásában.

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Spanyolország versenyt fut az idővel: kritikus órák jönnek a naplemente előtt

Az ibériai-félszigetet hétfő délután súlyos áramszünet bénította meg, éppen akkor, amikor az ország szinte teljesen a megújuló energiákra támaszkodott. A naplemente közeledtével a rendszerirányító versenyt fut az idővel, hogy helyreállítsa a hálózat stabilitását, mielőtt a napenergia termelésének gyors visszaesése tovább mélyítené krízist.

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Áramkimaradás Spanyolországban: tartalékrendszeren megy az online bankolás

A spanyol központi bank közlése szerint az online banki szolgáltatások működnek az országban az áramkimaradás után – írja a Bloomberg.

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Még a hadsereg kivezénylése sem kizárt a spanyol krízishelyzet miatt

A Spanyol hálózatüzemeltető szerint az ország több részén is helyreállt már az áramszolgáltatás. Ennek ellenére többen úgy vélik, a káosz megelőzése érdekében akár a hadsereg bevetésére is szükség lehet bizonyos helyeken.

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Áramkimaradás: biztonságban vannak a spanyol atomreaktorok

Spanyolország hét atomreaktora biztonságos állapotban van - közölte hétfőn az ország nukleáris biztonsági tanácsa a Reuters tudósítása szerint, miután áramszünet sújtotta az országot.

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Áramkrízis az Ibériai-félszigeten: Franciaország siet Spanyolország segítségére

Áramkimaradások bénították meg Spanyolország és Portugália jelentős részét – a francia hálózatüzemeltető most bejelentette, hogy gyors támogatást nyújt az európai szomszédjainak.

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Kiderült, hogy mi áll az áramkimaradások mögött: ritka légköri jelenség bénította meg az Ibériai-félszigetet

Hétfőn kora délután szinte teljes sötétségbe borult Portugália és Spanyolország, miután az ibériai nagyfeszültségű hálózatban váratlanul dominóhatás indult el. A portugál átviteli rendszerirányító, a REN közleménye szerint a kiesést nem hazai, hanem spanyol oldali hálózati hiba váltotta ki, amely egy „ritka légköri jelenséggel” hozható összefüggésbe.

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Összeomlott az internet is Spanyolországban

A hétfőn kora délután bekövetkezett óriási spanyolországi áramkimaradás az internetes forgalmat is összeomlasztotta az ibériai országban 100% körülről 17%-ra – derül ki a Netblocks internetes forgalomfigyelő hálózat adatbázisából.

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Mindenki maradjon ott, ahol van! – Üzeni a madridi polgármester az óriási áramszünet után

A röviddel hétfőn dél után bekövetkezett óriási spanyolországi áramszünet miatt már egyébként is összeomlott a tömegközlekedés a fővárosban, és nem kellene ezt tovább súlyosbítani azzal, hogy még több ember indul útnak autóval, vagy egyéb járművel – gyakorlatilag erre kérte az embereket a madridi integrált vészhelyzeti biztonsági központból a város polgármestere.

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Óriási spanyol áramszünet: akár még tíz órán át is eltarthat a kritikus állapot

A spanyol rendszerüzemeltető Red Electrica azt közölte két órával a hatalmas spanyol áramszünet után, hogy akár még tíz órán keresztül is eltarthat, mire helyreáll a szolgáltatás.

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Összeomlott az áramszolgáltatás Spanyolország és Portugália nagy részén

Spanyolországban, Portugáliában és még Dél-Franciaország egyes részein is súlyos áramszünet van, amely több millió embert érint. A hirtelen bekövetkezett áramszünet okainak vizsgálata még folyamatban van. Bár korábban a kibertámadás lehetősége is felmerült, mostanra úgy tűnik, hogy egy ritka légköri jelenség állhat a háttérben. A hatóságok közlése szerint az ellátás helyreállítása fokozatosan zajlik, de akár 10 órába is beletelhet. Az áramkimaradás sok más közüzemi szolgáltatást is ellehetetlenít, így több helyen még a vízellátás is szünetel jelenleg - cikkünk folyamatosan frissül.

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Nyaralás: készpénz vagy kártya?

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Egy despota harca a piaccal

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