Milliók maradtak áram nélkül Európában – Élőben követjük a fejleményeket!

A spanyol átviteli elektromos-hálózatüzemeltető (REE) közlése szerint a
helyreállítási munka jól halad: Madridban, Valenciában, Murciában és Kasztília-La Manchában is elkezdték már visszakapcsolni az áramot.
Hozzátették, hogy az Ibériai-félsziget villamosenergia-keresletének több mint 1/5-ét állították helyre eddig (összesen 5508 MW-ot), amely saját termelésből és a Franciaországgal való összeköttetésből származik.
A felfutás jól látható az REE tényleges hálózati terhelés grafikonján is (sárgával jelölt):
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