Videón az orosz egyenruhában harcoló észak-koreai katonák: maga Moszkva tette közzé

A TASZSZ hétfőn közzétett felvétele

az első hivatalos bizonyíték, miután Észak-Korea és Oroszország először ismerték el, hogy észak-koreai csapatokat vetettek be Ukrajna ellen az oroszországi Kurszk megyében.

A videón észak-koreai katonák harci kiképzésen vesznek részt, orosz katonai felszerelésben, puskákkal és páncéltörő gránátvetőkkel (RPG) felfegyverkezve. A TASZSZ nem közölte a felvétel pontos helyszínét és időpontját.

A felvétel egy részén egy orosz oktató kézigránát használatát mutatja be. A videó végén az észak-koreai csapatok alakzatban menetelnek, miközben katonai dalokat énekelnek.

Following this weekends confirmation by both Russia and North Korea that military forces of the DPRK have joined the war against Ukraine. Footage has been released by the Russian News Agency TASS, showing North Korean Soldiers training in Russia at an unknown location and time