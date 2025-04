Íme a politikus, aki betartja az ígéreteit: pont ebből van a legnagyobb baj

Kereken 100 napja vezeti az Egyesült Államokat Donald Trump elnök: ilyenkor hagyomány, hogy amerikai lapok, elemzőházak sorra veszik, milyen ígéreteket tudott megvalósítani Amerika új vezetője, illetve hogy változtak ennek hatására a gazdasági, népszerűségi mutatók. Trump elnök egyébként kifejezetten nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy betartsa szavát és még radikálisabb elképzeléseit is gyakorlatba ültesse, ez pedig meglátszik az elnök munkájának megítélésén is.

Donald Trump amerikai elnök épp 100 napja, 2025. január 20-án ült be az Ovális Irodába második ciklusára, ilyenkor szokás, hogy amerikai lapok, elemzőházak sorra veszik az elnök intézkedéseit, sikereit, kudarcait, mivel úgy látják, adott ez az időszak remekül előre vetíti a következő négy év eseményeit is.

Donald Trump kifejezetten látványosan nekiállt annak, hogy megvalósítsa választási ígéreteit, amint ez lehetséges, még azokat is, melyek talán egy kicsit extrémebben hatottak a kampány során.

Nyilván, nem minden sikerült, hiszen például az orosz-ukrán háborút nem tudta lezárni egy nap alatt, de akárhogy is nézzük, Trump ígéretének megfelelően radikális reformokat tett bevándorlás, klímapolitika, energiapolitika, kereskedelem és belpolitika terén is.

Ennek megfelelően az NPR összeszedett 10 számot, amely jól tükrözi Donald Trump első 100 elnöki napjának eredményeit.

Donald Trump 100 nap alatt összesen 142 elnöki rendeletet írt alá – ez a valaha volt legmagasabb szám. A „második helyezett”, Franklin Delano Roosevelt „csak” 99 rendeletet írt alá ez idő alatt. Egyébként nem minden rendelet maradt érvényben, a külföldi segélyek leállítása és a transznemű katonák felmentése például perek sorozatát indította el; amíg ezek tartanak, átmenetileg felfüggesztették a végrehajtást. Donald Trump eddig összesen 111 elnöki rendeletet függesztett fel: ebből 106-ot elődje, Joe Biden léptetett érvénybe. A lépés nyugodtan tekinthető egyfajta vendettának is: Biden maga majdnem minden Trump-rendeletet (összesen 76-ot) visszavont, miután beült a Fehér Házba Trump első ciklusa után. Az amerikai elnök abban is rekordot döntött, hogy milyen kevés törvényjavaslatot fogadott el 100 nap alatt: mindössze 5, Kongresszus által is jóváhagyott javaslatot írt alá. Eddig ezt a rekordot George W. Bush tartotta, aki első 100 napja alatt alig 7 törvényre rakta rá szignóját. Donald Trump intézkedései finoman szólva is visszatetszést váltottak ki az amerikai lakosság egyes köreiben, ez abból is látszik, hogy összesen eddig 256 peres eljárást indítottak az elnök rendeletei, intézkedései ellen. Donald Trump népszerűségi mutatói folyamatosan esnek, mióta beült a Fehér Házba: jelenleg az aggregált országos pollok szerint a választók a választók 44%-a elégedett az amerikai elnök teljesítményével, miközben január 21-én ez a szám még 51,6% volt. Joe Biden munkája épp 100. napján volt a legelismertebb: a 46. amerikai elnök népszerűsége ekkor 53%-ra ugrott. A régi-új elnök összesen több mint 1500 embernek adott elnöki kegyelmet ciklusának kezdetén, ami valószínűleg szintén rekordmagas szám (hivatalos statisztikát csak az 1800-as évek közepétől vezet az Igazságügyi Minisztérium, szóval ez nem biztos). Trump majdnem mindenkinek megbocsátott, aki ellen eljárás indult, amiért részt vettek a 2021. január 6-ai, Capitolium elleni támadásban, illetve ezen kívül még 39 egyedi elnöki kegyelmet is kihelyezett. A republikánus vezető annak is nekiállt, hogy első 100 napján radikálisan reformálja az USA államigazgatási infrastruktúráját, a Költségvetési Hatékonysági Ügynökség (DOGE) Elon Musk techmogullal az élén neki is állt, hogy masszív leépítéseket hajtson végre az állami szférában. Pontos statisztika még nincs arról, hányan mondtak fel vagy lettek elküldve, de vélhetően alsó hangon is tízezrekben mérhető számról van szó. Az illegális bevándorlás elleni fellépés Donald Trump egyik legkarakteresebb intézkedése: az amerikai elnök alsó hangon is tízezreket deportált az Egyesült Államokból, sőt, voltak olyan (a Fehér Ház szerint bűnözői hátterű) bevándorlók is, akiket egy El Salvador-i megabörtönbe szállított. Mindemellett az illegális határátlépési kísérletek száma is radikálisan csökkent: márciusban csak 7180 bevándorlót fogtak el az amerikai határon, miközben a Biden-éra alatt átlagosan havi 155 ezer illegális bevándorló érkezett az USA-ba. Trump másik, ikonikus lépése az Amerikába érkező árukra kivetett tarifák radikális emelése volt: a „viszontvámok” és a Kína, Mexikó, Kanada elleni büntetővámok miatt átlagosan 28%-os vámot fizetnek most az amerikaiak minden importált termékre, ami 1901 óta nem látott magasságú szám. A kínai árucikkekre most is 145%-os vám van érvényben. Az amerikai elnök harcot hirdetett az áremelkedés ellen is és ez egész jól is indult: 2025 márciusában alig 2,4% volt az éves infláció, ami hathavi rekord. Ebben azonban még nem volt látható a tarifaháború hatása, amely várhatóan ismét az egekbe repíti majd az amerikai fogyasztói árakat.

A republikánus kötődésű Fox News pedig végig vette, pontosan milyen intézkedéseket tartott be és melyeket nem tudott betartani az amerikai elnök:

A lap alapvetően pozitívan értékeli az infláció elleni küzdelemben elért eredményeket, de összességében ők is úgy látják, hogy a vámháború miatt megugorhat az árnyomás, így Trump ezen ígéretének végrehajtása még folyamatban van.

elért eredményeket, de összességében ők is úgy látják, hogy a vámháború miatt megugorhat az árnyomás, így Trump ezen Trump kemény fellépést tett a bűnöző hátterű illegális bevándorlók ellen , ugyanakkor 100 nap alatt nyilvánvalóan nem tudott még minden bűnelkövetőt összeszedni és deportálni az USA-ból – a Fox szerint ez az intézkedés tehát szintén folyamatban van. JD Vance alelnök egyébként azt ígérte korábban, hogy évi egymillió illegális bevándorlót deportálnak majd az amerikai hatóságok, ez valószínűleg nem fog megvalósulni majd.

, ugyanakkor 100 nap alatt nyilvánvalóan nem tudott még minden bűnelkövetőt összeszedni és deportálni az USA-ból – a Fox szerint ez az intézkedés tehát szintén JD Vance alelnök egyébként azt ígérte korábban, hogy évi egymillió illegális bevándorlót deportálnak majd az amerikai hatóságok, ez valószínűleg nem fog megvalósulni majd. Trump azt is megígérte, hogy be fogja szántani a születési jogon járó amerikai állampolgárságot – erre alá is írt egy rendeletet, melyet a legfelsőbb bíróság most tárgyal. A Fox szerint Trump ezt az ígéretet megpróbálta végrehajtani, de kérdéses, jogilag megáll-e majd a lábán, ezért a helyzet most komplikáltnak nevezhető.

– erre alá is írt egy rendeletet, melyet a legfelsőbb bíróság most tárgyal. A Fox szerint Trump ezt az ígéretet megpróbálta végrehajtani, de kérdéses, jogilag megáll-e majd a lábán, ezért a Trump kegyelmet ígért a 2021. január 6-án, a Capitoliumot megostromló tüntetőknek – ezt az ígéretét végre is hajtotta.

a 2021. január 6-án, a Capitoliumot megostromló tüntetőknek – ezt az Donald Trump megígérte, hogy vámokat fog kivetni azokra az országokra, melyek vámokat alkalmaznak az USA termékeivel kapcsolatosan, ezt az ígéretét szintén betartotta, olyannyira, hogy azóta is ez mozgatja a világ tőzsdéit és gazdasági döntéseit.

melyek vámokat alkalmaznak az USA termékeivel kapcsolatosan, olyannyira, hogy azóta is ez mozgatja a világ tőzsdéit és gazdasági döntéseit. Trump megígérete azt is, hogy nullázni fogja a Biden-kormány klímavédelmi intézkedéseit – ezt szintén megtette , sőt, még a Párizsi klímaegyezményből is kilépett.

, sőt, még a Párizsi klímaegyezményből is kilépett. Szintén megígérete és betartotta azt is, hogy jelentősen fokozni fogja a fosszilis energiahordozók kitermelését.

A kampány során elhangzott egy olyan ígéret is, mely szerint az elnök felszámolná teljesen az amerikai iskolák genderrel, rasszokkal, diverzitással kapcsolatos oktatását, ez egyelőre szintén folyamatban van. Trump már elkezdte a forráselvonásokat és emiatt néhány iskola már beszüntette a kifogásolt tantervi elemeket, de még nem ez az általános helyzet az országban.

Trump már elkezdte a forráselvonásokat és emiatt néhány iskola már beszüntette a kifogásolt tantervi elemeket, de még nem ez az általános helyzet az országban. Emlékezetes, itthon is sokat emlegetett Trump azon ígérete, hogy egy nap alatt véget vet majd az orosz-ukrán háborúnak, ha beül a Fehér Házba. Ez világosan nem valósult meg. Trump elnök maga egyébként azzal védekezik, hogy "csak viccelt," amikor ezt a kijelentést tette.

Trump elnök maga egyébként azzal védekezik, hogy "csak viccelt," amikor ezt a kijelentést tette. Trump azt is megígérte, hogy feloldja a John Fitzgerald Kennedy elleni gyilkosság titkosított aktáit. Ez szintén megtörtént, de a több mint 10 ezer oldalnyi nyomozati anyag titkosításának eltörlése nem vezetett minket közelebb az elnök elleni merénylet rejtélyeinek megoldásához.

de a több mint 10 ezer oldalnyi nyomozati anyag titkosításának eltörlése nem vezetett minket közelebb az elnök elleni merénylet rejtélyeinek megoldásához. Trump hatalmas adózási engedményeket, adócsökkentési intézkedéseket ígért – ebből még semmi nem történt meg. Az elnök stábja arra hivatkozik, hogy ennek oka, hogy a legtöbb ilyen intézkedéshez kongresszusi beleegyezés kell (amúgy a Kongresszusban is republikánus többség van).

Összességében tehát Donald Trump nagyobb ígéretei közül ötöt megvalósított, négyet elkezdett megvalósítani, kettőben pedig kudarcot vallott, vagy nem is állt neki.

Maga Trump eddig láthatólag elégedett teljesítményével:

100 NAGYON KÜLÖNLEGES NAP. TEGYÜK ÚJRA NAGGYÁ AMERIKÁT!!!

- írta ki Truth Socialre, majd megdicsérte Danielle Alvarezt, a Republikánus Nemzeti Kongresszus vezetőjét és Paul Perezt, a határrendészeti szervezet, a Border Patrol vezetőjét, amiért szerinte ügyesek voltak a Fox and Friends műsorán.

Ahogy fentebb is írtuk: Amerika választói láthatóan valóban "különlegesnek" érzik Donald Trump eddigi elnöki karrierjét, azonban nem feltétlen a jó értelemben. Ez remekül látszik a politikus népszerűségi számain, melyek már olyan rosszul állnak, mint az első ciklus végéhez közelítve. Persze, mivel az elnöknek nem kell aggódnia az újraválasztási kampány miatt (bármennyire is szeretne harmadszorra is elnök lenni, ezt az amerikai alkotmány tiltja), nem várható, hogy a romló népszerűségi mutatók elgondolkoztatják majd az amerikai politikust a radikálisabb intézkedések leállításáról.

Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images