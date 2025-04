Titkos hadseregről beszélnek az oroszok, azt mondják, az egész NATO-t átverték

Oroszország és Észak-Korea a napokban nyíltan elismerte, hogy Kurszk régió visszafoglalásában tevékenyen részt vettek észak-koreai katonák, ennek megfelelően pedig az orosz katonai bloggerek is felvételek, beszámolók tucatjait tették közzé a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (KNDK) harcosairól. Néhány vadabb nyilatkozat is jött az orosz vojenkoroktól: van, aki „titkos hadseregként” emlegeti a koreai katonákat, más arról ír, hogy még 250 ezer észak-koreai harcos jöhet a frontvonalakra.

Oroszország Kurszk régióját több mint nyolc hónap ukrán megszállás után szinte teljesen visszavették az orosz erők, az ellentámadásban Észak-Korea katonái is tevékenyen részt vettek. A napokban Phenjan és Moszkva hivatalosan is elismerte, hogy a KNDK harcosai aktívan támogatták az orosz haderőt az ukránok elleni harcban.

A hivatalos beismerés óta folyamatosan jönnek a felvételek az észak-koreai katonák képzéséről, harci tevékenységéről, például ilyenek:

Kims Soldiers: Russian report from the north Korean training ground.Showing the training explaining the interactions. pic.twitter.com/4mh1WsXdZj — Lord (Bebo) April 30, 2025

Az orosz-ukrán háborúban igencsak jelentős nyilvánosságra szert tevő orosz vojenkorok (haditudósítók) is sorra teszik közzé a vadabbnál vadabb prognózisokat, helyzetértékeléseket.

Dmitrij Stesin haditudósító például az orosz hírszerzési és titkosszolgálati munkát méltatja:

szerinte ugyanis az egész NATO és Ukrajna előtt is sikerült teljes titokban tartani az észak-koreai katonák háborús szereplését.

Stesin azért hozzáteszi: „gyanakodtak” az Oroszországgal ellenséges erők arról, hogy a KNDK is részt vesz a háborúban, de sose volt erről bizonyítékuk és Észak-Korea katonái nem is kerültek hadifogságba.

A haditudósító szerint a hírszerzési akció olyan sikeres volt, hogy egyenesen „titkos hadseregként” emlegeti Észak-Korea katonát, amely „győzelemre viszi” az orosz erőket.

Az nem világos, Stesin pontosan milyen nyugati lapokat, hírforrásokat forgat, 2024 októbere óta Ukrajna és az Egyesült Államok nagyjából két tucat hírszerzési jelentést adott ki arról, hogy észak-koreai katonák harcolnak Kurszkban, fotókkal, videókkal együtt, sőt, még a KNDK katonáit elszállásoló támaszpontokat is azonosították. A Portfolio összesen több mint 90 cikket hozott le az észak-koreai katonák harci tevékenységéről az orosz-ukrán háborúban.

Egy másik, kifejezetten érdekes poszt a Katonai Krónika nevű orosz Telegram-csatornától származik:

ők azt írják, hogy Phenjan akár 200-250 ezer katonát is küldhet az ukrajnai háborúba, akik a kimerülés szélén álló ukrán haderő ellen jelentős sikereket érhetnek el.

Ez a poszt is talán első blikkre abszurdnak tűnhet, de érdemes felidézni: 2022 elején is jöttek posztok arról orosz bloggerekről, hogy Észak-Korea katonákat küldhet a háborúba Oroszország oldalán és bármilyen lehetetlennek is tűnt ez ekkor, végül megvalósult.

Észak-Korea hadereje kb. 1,3-1,5 millió főből áll, illetve a 26 milliós lakosság szinte egésze 18 év fölött rendelkezik katonai kiképzéssel. Lehet, hogy a 200 ezres szám még így is soknak tűnik, de az abszolút nem kizárt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök és Kim Dzsong-un észak-koreai vezető valóban tárgyalnak a KNDK kontingensének növeléséről.

Összességében tehát az oroszok által emlegetett „titkos sereg” egyáltalán nem titkos, de veszélyesnek veszélyes lehet. Észak-Korea katonái eddig nem tűnnek a legjobban képzettnek, viszont a háború során értékes harci tapasztalatot, szervezési készségeket és technológiai vívmányokat sajátíthatnak el a lényegesen felkészültebb orosz haderőtől. Mindezek mellett az is tény, hogy Oroszország számára hasznos, hogy a kockázatos és nehézkes támadóműveletek során nem orosz emberek kockáztatják az életüket, legyen szó akár 10 ezer, akár 200 ezer katonáról.

Címlapkép forrása: Mil.ru / Wikimedia Commons. A címlapkép illusztráció.