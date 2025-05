Úgy néz ki, megbukott Mike Waltz: távozik a Fehér Házból Donald Trump egyik legfontosabb embere

A két férfi várhatóan ma hivatalosan is bejelenti távozását.

A lap arra nem tér ki, hogy Waltz önként megy-e, vagy menesztik, csak annyit írnak, hogy

az ügy vélhetően összefüggésben van a „Signal-botrányként” elhíresült eseménnyel.

A Portfolio is megírta: a nemzetbiztonsági tanácsadó véletlenül behívott egy újságírót egy olyan Signal-csevegőszobába, ahol háborús terveket osztottak meg a Fehér Ház vezetői egymással.

A Signal-botrány közben Donald Trump támogatásáról biztosította Mike Waltz nyilvános platformokon, viszont több amerikai lap is írt arról, hogy a tanácsadó pozíciója már az incidens előtt sem volt biztos. A Republikánus Párt „MAGA-szárnyának” rendszeres vitái voltak a tanácsadóval, mivel régi vonalas republikánusnak tartják, akinek gondolkodási módja nem fér össze a „trumpistábbnak” tartott Pete Hegseth védelmi miniszterrel és JD Vance alelnökkel. Amúgy Pete Hegseth pozíciója is billeg, mivel ő maga is a Signalon osztott meg titkos katonai információkat családjával és ügyvédjével.

Arról egyelőre nincs információ, ki lesz Mike Waltz utódja.

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images