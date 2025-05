Trumpba és Zelenszkijbe is beleszállt Medvegyev, rendkívüli tájékoztatót hívott össze a Kreml – Háborús híreink szombaton

Oroszország előszeretettel gondol az egykori posztszovjet államokra úgy, mint a saját befolyási övezetének részeire, ahol továbbra is Moszkva szavának van a legnagyobb hatása. Az elmúlt években a helyzet több szempontból is megváltozni látszik, mivel egyre több ország fejezi ki, hogy inkább kitörne az orosz szorításból, többek között olyan közép-ázsiai országok is, amelyek eddig a kitett helyzetük miatt nem engedhették meg, hogy szembe forduljanak az oroszokkal.