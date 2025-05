Orbán Viktor éles üzenetet küldött Zelenszkijnek

Hogy mit gondolnak a magyarok, azt nem a kijevi elnök és nem a brüsszeli bürokraták döntik el

– kommentálta Orbán Viktor miniszterelnök az X közösségi felületen vasárnap az ukrán miniszterelnök azon közlését, miszerint a magyar emberek túlnyomó többsége támogatja Ukrajna EU-csatlakozását.

Mint arról szombaton beszámoltunk, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az Európai Unió számára is kockázatot jelent, hogy Orbán Viktor belpolitikai célokra használja fel Ukrajna uniós csatlakozásának kérdését. Hangsúlyozta, hogy

a közvélemény-kutatások alapján a magyar társadalom jelentős része támogatja Ukrajna EU-tagságát.

„Magyarország nélkül nincs ukrán EU-csatlakozás. Erről minden magyar ember el fogja mondani a véleményét. Ha tetszik, ha nem. Nálunk így szokás” – írta erre reagálva angol nyelvű bejegyzésében a magyar kormányfő.

President addressed the Hungarian people yesterday.Mr. President! What the Hungarian people think is not decided by the president in Kyiv or the bureaucrats in Brussels.There is no Ukrainian EU accession without Hungary. Every Hungarian will have their say on @ZelenskyyUa