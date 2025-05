Trump új ötlettel rukkolt elő az illegális bevándorlás megfékezésére: indulhat a pénzosztás

Az amerikai kormány 1000 dolláros (360 ezer forint) egyszeri juttatással ösztönözné az illegális bevándorlók önkéntes hazatérését; a pénzt azok kaphatják meg, akik az "önkitoloncolást" szolgáló alkalmazást használják - közölte hétfőn a belbiztonsági minisztérium.

Donald Trump egyik legnagyobb kampányígérete az volt, hogy megállítja az illegális bevándorlást az Egyesült Államokban, valamint rengeteg ember fog kitoloncolni. Az elnök a beiktatása után nagy lendülettel neki is állt a megvalósításnak. A legújabb elképzelés szerint pénz adnának azoknak, akik maguktól visszautaznának a hazájukba. A tájékoztatás szerint az összeget akkor fizetik ki, amikor az alkalmazás visszaigazolja, hogy az érintett személy megérkezett hazájába. Az amerikai kormány emellett állja a visszautazás költségeit is.

Trump január 20-i hivatalba lépése óta 152 ezer illegális bevándorlót toloncoltak ki az Egyesült Államokból.

Az úgynevezett CBP One alkalmazáson keresztül Joe Biden korábbi elnök idején a migránsok időpontot foglalhattak például Mexikó felől jövet a határátkelőhelyeken menedékkérelmi eljárásaik benyújtására. Donald Trump adminisztrációja alatt az alkalmazást teljességgel átalakították és átnevezték CBP Home névre. Az Egyesült Államokban illegálisan tartózkodó migránsok most a felületet arra használhatják, hogy jelezzék a hatóságoknak kiutazási szándékukat, így a pénzügyi ösztönzők mellett a hatóságok eltekintenek őrizetbe vételüktől is. Ugyanakkor az érintetteknek bizonyítaniuk kell, hogy "érdemi lépéseket tettek a kiutazás érdekében".

A tárca emellett konkrétumok említése nélkül kilátásba helyezte, hogy azok, akik az önkéntes visszatérést választják, "megtarthatják" a lehetőségét annak, hogy legális módon visszatérhessenek. A belbiztonsági minisztérium adatai szerint az illegális bevándorlók elfogásának, őrizetben tartásának és kitoloncolásának költségei 17 121 dollárt (több mint 6 millió forint) tesznek ki.

Amennyiben illegálisan tartózkodik itt valaki, akkor az önkitoloncolás a legjobb, legbiztonságosabb és legköltséghatékonyabb lehetőség az Egyesült Államok elhagyására és az őrizetbe vétel elkerülésére

- húzta alá Kristi Noem amerikai belbiztonsági miniszter a program előnyeit méltatva.

