Képek: Amerika legendás Abrams tankjaival parádéznak az oroszok

Oroszország minden évben grandiózus ünnepséget rendez május 9-én, ekkor kapitulált hivatalosan moszkvai idő szerint a náci Németország a második világháború végéhez közelítve.

Az elmúlt években az orosz haderő felvonulása mellett a moszkvai vezetők Oroszország-szerte kiállításokat is rendeztek az ukrajnai frontvonalakon, illetve a kurszki fronton zsákmányolt haditechnikai eszközökből.

Az alábbi fotókon egy amerikai M1A1 SA Abrams harckocsi, illetve egy német Leopard 2A6-os harckocsit láthatunk kiállítva, szinte sértetlen állapotban. A gépeket valószínűleg Kurszkban szerezték meg az oroszok, következtetve erre a rájuk festett jelzésekből.

Abrams tanks and Leopard 2a6 captured in Kursk were put on display in Russia.Add us on telegram : Add us on X : https://t.co/j4oscGJ7af