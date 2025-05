Egymásnak esett két atomhatalom: úgy néz ki, máris súlyos veszteséget szenvedett az indiai légierő

India tegnap támadást indított Pakisztán ellen, rakétákat lőttek ki az iszlám többségű ország területére, részletesen erről itt írtunk:

A Reuters arról ír:

három vadászgép zuhant le Kasmírban, abban a vitatott hovatartozású régióban, melyért India és Pakisztán most katonai konfliktusba keveredett.



First official images have surfaced showing the wreckage of the Indian jet downed in Srinagar, Kashmir. Notably, French markings are visible on the aircraft, possibly identifying it as a Mirage 2000 or Rafale. pic.twitter.com/vu5FcqQn6P