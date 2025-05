Hatalmas robbanások rázták meg Oroszországot: kulcsfontosságú hadiüzemek kerültek célkeresztbe

Az egyik csapás a Moszkvai területen található Krasznoarmejszk városában lévő hadiüzemet érte, amely az egyik legnagyobb orosz fegyver- és lőszergyártó, a Bazalt tulajdonában áll.

A közösségi médiában terjedő felvételeken hatalmas robbanás látható.

Helyi lakosok legalább hét robbanásról számoltak be, melyeket követően tűz ütött ki.

Krasnoarmeysk, Moscow Region. Unmanned Systems Forces struck, production of aerial bombs JSC NPO Bazalt.JSC NPO Bazalt is one of the leading defense enterprises in Russia, specializing in the development and production of ammunition for various types of armed forces.The pic.twitter.com/peSFACos4e

Egy másik dróntámadás a Tula városában lévő Szplav üzemet érte, amely egyedüliként tervez és fejleszt Oroszországban rakéta-sorozatvető rendszereket és hozzájuk tartozó lőszert. A csapás hatalmas tüzet és füstöt okozott.

Ukrainian UAV attacked the Splav GNPP plant (Splav State Scientific and Production Enterprise), located in the Tula region. This is a plant that produces and modernizes missile launchers such as BM-21, BM-27, BM-30, Tornado-S as well as produces precision missiles for Mlrs pic.twitter.com/pRReBS5Ubt