Pápaválasztás 2025: Felszállt az első füst a Sixtus-kápolnából

A konklávé nem sokkal 18 óra előtt kezdődött el, miután bezárták a Sixtus-kápolna ajtaját, és a bíborosok bevonultak a konklávéra.

A konklávén a bíborosok maguk közül választják ki az új pápát. A megválasztott egyházfőnek a szavazatok kétharmadát kell megszereznie.

Fekete füst száll fel a Sixtus-kápolnából, ha nem sikerült megválasztani a pápát. Ha van új pápa, azt fehér füst jelzi.

A füstöt az elégetett szavazócédulák tüze adja, melyekhez olyan anyagokat kevernek, amelyek révén azok fekete vagy fehér füsttel égnek.

A Szent Péter téren a rendőrség becslése szerint 45 ezer követi figyelemmel az új pápa megválasztását.

Miután az első szavazási kör eredménytelenül zárult, a hívők elkezdték elhagyni a teret.

A bíborosok most visszavonulnak lakosztályaikba, majd holnap újra a Sixtus-kápolnába mennek, és folytatják a konklávét.

