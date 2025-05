Súlyos vád Ukrajnából: azt mondják, magyar kémeket fogott el az SZBU

Nagyon súlyos vádakat fogalmazott meg a kijevi hírszerzés, azt mondják, hogy egy magyar kémhálózatot füleltek le az országban.

Ukrajna történetében először leplezte le a Biztonsági Szolgálat a magyar katonai hírszerzés egy ügynökhálózatát, amely kémtevékenységet folytatott államunk kárára

– közölték a jelentésben.

A jelentés szerint a lefülelt ügynökhálózat elsődleges feladata az volt, információkat gyűjtsön a kárpátaljai régió katonai biztonságáról, felkutassa a régió földi és légvédelmének sebezhető pontjait, valamint tanulmányozza a helyi lakosok társadalmi-politikai nézeteit. Szerintük kifejezetten azt vizsgálták, hogy mit szólnának a helyiek, ha magyar csapatok lépnének be Kárpátalja területére.

