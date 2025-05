Tankok robogtak Moszkvában, Ukrajnában gyűltek össze az európai vezetők - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Ma budapesti idő szerint 9 órakor kezdetét vette Moszkvában a győzelmi napi parádé, az eseményen számos külföldi vezető, köztük Hszi Csin-ping kínai elnök, Aleksandar Vucic szerb elnök és Robert Fico, a NATO-tag Szlovákia miniszterelnöke is részt vettek.

Az eseményen Vlagyimir Putyin orosz elnök beszédet mondott, főleg a második világháborúról és a nácizmus elleni harcról beszélt, az ukrajnai konfliktust egyetlen mondat erejéig említette közvetlenül, bár beszédében sok volt az áthallás.

A beszédet követő felvonuláson számos külföldi ország is részt vett, köztük Kína, Mianmar, Egyiptom, Azerbajdzsán katonái is.

Előkerültek a tankok is: az elmúlt években csak egyetlen T-34-est lehetett látni a parádé élén. Most számos második világháborús harckocsit és páncélvadászt, modern tankokat, lövészpáncélosokat és gyalogsági harcjárműveket láthattunk, mindemellett az orosz erők megmutatták a katonai drónjaikat, az Iszkander hiperszonikus rakétaindítót és a Jarsz interkontinentális rakétarendszert is.

A parádé rövid légibemutatóval és személyes gratulációkkal zárult.

