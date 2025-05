Az Oroszországi Föderáció Kommunista Pártja május 8-án Sztálin-emlékművet avatott a megszállt Melitopolban, Zaporizzsjai megyében a Szovjetunió II. világháborús győzelmének napja alkalmából.

A szobor talapzatán a következő felirat olvasható:

A szovjet nép náci megszállók feletti győzelme szervezőjének és ihletőjének, a Szovjetunió főparancsnokának, Joszif Sztálinnak, a hálás utódoktól.

Az avatási ünnepségen Moszkva által kinevezett tisztviselők és helyi iskolások vettek részt, akik virágokat helyeztek el az emlékműnél. Melitopol 2022 márciusa óta áll orosz megszállás alatt.

Sztálin öröksége Ukrajnában mély szenvedéssel kapcsolódik össze. Uralma alatt milliók haltak meg a nagy éhínség, a holodomor során. A diktátor tömeges deportálásokat hajtott végre, ukrán értelmiségieket és vezetőket végeztetett ki, valamint elnyomta az ukrán nyelvet és kultúrát.

Az emlékmű felállítása Sztálin kultuszának szélesebb körű oroszországi újjáéledése közepette történt.

Április 29-én Vlagyimir Putyin orosz elnök rendeletet írt alá a volgográdi nemzetközi repülőtér sztálingrádira való átnevezéséről, ugyanis a város korábban Sztálin nevét viselte.

