Lehet börtönből kormányozni egy országot? - A rettegett ázsiai vezető most lehet bebizonyítja, hogy igen

A Fülöp-szigeteki félidős választásokon a Duterte család váratlanul nagy támogatottságot szerzett, ami bizonytalanná teszi Sara Duterte alelnök közelgő felelősségre vonási eljárásának kimenetelét - számolt be a Nikkei

A hétfői választásokon a részleges és nem hivatalos eredmények szerint a bebörtönzött korábbi elnök, Rodrigo Duterte családja a vártnál jóval nagyobb támogatást kapott a szenátusi helyekért folyó kulcsfontosságú versenyben, ami komoly csapást jelent politikai ellenfelének, Ferdinand Marcos Jr. elnöknek.

Ha Sara Duterte alelnököt, Rodrigo lányát elítéli a Fülöp-szigeteki szenátus, nem indulhat a 2028-as elnökválasztáson. Felmentése esetén viszont erős jelölt lehet.

A szavazatok 78%-ának feldolgozása után a Duterte-hű Christopher "Bong" Go és Ronald "Bato" Dela Rosa az első, illetve harmadik helyen áll.

Kettejük között Paolo "Bam" Aquino független korábbi szenátor, Benigno Aquino III volt elnök unokatestvére végzett. A negyedik helyen Erwin Tulfo, Marcos által támogatott korábbi műsorvezető áll, míg az ötödik helyen a független Francis "Kiko" Pangilinan korábbi szenátor.

Sara Duterte közleményében elismerte, hogy a szenátusi választás eredménye nem az, amit reméltek, de optimista családja politikai jövőjét illetően. "Ez nem a vég - ez egy megújult kezdet" - mondta hétfő este.

Sara Dutertének kilenc szavazatra van szüksége a 24 tagú szenátusban ahhoz, hogy elkerülje az elítélést. A 12 szenátor közül, akiknek mandátuma nem jár le, ketten már jelezték, hogy ellenzik Sara Duterte elítélését, míg a másik 10 még nem nyilvánított véleményt.

Ha a Duterték túlélik ezt, hatalmas visszatérési történetté alakíthatják, nem nagyon különbözve attól, amit az amerikaiak tapasztaltak nemrég Trump második elnöksége esetében

- nyilatkozta Richard Heydarian politikai elemző a Nikkei Asiának.

Rodrigo Duterte népszerűségét bizonyítja, hogy könnyedén megnyerte Davao város polgármesteri székét, annak ellenére, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság Hollandiában bebörtönözte.

Fia, Sebastian várhatóan helyetteseként fog győzni, és valószínűleg helyette fog kormányozni.

Rodrigo Duterte, a Fülöp-szigetek korábbi elnöke a kábítószerek ellen vívott kíméletlen háborújáról vált ismertté. Az elnök lényegében engedélyezte, hogy bárkit azonnal megöljenek, akiről azt feltételezik, hogy bármilyen köze is van a drogokhoz. A vérengzések több ezer ember életébe kerültek, emiatt is ül most börtönben Hágában az exelnök.

Címlapkép forrása: Anthony Kwan/Getty Images